Čína už nebude čoskoro konkurovať Spojeným štátom ako najväčšej svetovej ekonomike a možno nikdy nebude mať šancu bojovať o prvé miesto z hľadiska ekonomickej sily. Tvrdí to agentúra Bloomberg Economics, ktorá predpovedá, že až do polovice 40. rokov tohto storočia čínsky HDP neprevýši americký. Keby neprišla pandémia, experti očakávali, že Čína bude napredovať už začiatkom budúceho desaťročia.



„Čína prechádza na pomalší rast skôr, ako sme očakávali,“ napísal Bloomberg Economists. Oživenie po kovide v krajine už stagnuje, prepad trhu nehnuteľností sa prehlbuje, svoje zohráva aj slabnúca dôvera v riadenie ekonomiky zo strany Pekingu. Investori sa obávajú trvalého útlmu rastového potenciálu. Ekonómovia očakávajú, že rast čínskej ekonomiky sa v roku 2030 spomalí na 3,5 percenta a do roku 2050 na takmer jedno percento. To je menej ako predchádzajúce projekcie 4,3 a 1,6 percenta.

Čínska ekonomika v minulom roku vzrástla o tri percentá, čo je jedno z najpomalších temp rastu za posledné desaťročia, keď krajinu zasiahli pandemické blokády a developerská kríza. Opätovné otvorenie ekonomiky poskytlo nádej, že sa odrazí z dna. Oživenie však stratilo rýchlosť, keďže export klesá a prepad nehnuteľností sa prehlbuje. Sektor služieb vykázal minulý mesiac zmiernenie aktivity, ľudia sa zdráhajú míňať. Ekonómovia v prieskume agentúry Bloomberg znížili svoje prognózy rastu na rok 2024 pod päť percent.



Krajina tiež zápasí s hlbšími, dlhodobejšími výzvami. Čína zaznamenala minulý rok prvý pokles populácie od 60. rokov minulého storočia, čo vyvolalo obavy z oslabenia produktivity. Svoje robia aj regulačné zásahy, ako aj geopolitické napätie so Spojenými štátmi a ďalšími západnými krajinami.



Naproti tomu sa zdá, že USA sú v lepšom stave, ako ešte pred niekoľkými mesiacmi predpovedali viacerí ekonómovia. Silný trh práce, vysoké spotrebiteľské výdavky a mierna inflácia podporili dôveru v schopnosť ekonomiky vyhnúť sa recesii. Goldman Sachs Group dáva 15-percentnú šancu tomu, že USA skĺznu do recesie, oproti predchádzajúcim 20 percentám.

Bloomberg Economics odhaduje potenciálny rast v USA na 1,7 percenta v rokoch 2022 až 2023, pričom dlhodobé predpovede ukazujú postupný pokles na 1,5 percenta do roku 2050.