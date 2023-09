Čínski veritelia poskytli miliardy dolárov ruským bankám, keď sa počas prvého roka invázie na Ukrajinu západné inštitúcie stiahli z Ruska a na Moskvu boli uvalené prísne západné sankcie. Kroky štyroch najväčších čínskych bánk sú súčasťou úsilia Pekingu propagovať žen-min-pi (oficiálnu menu Číny; jüan je hlavnou účtovnou jednotkou) ako alternatívnu globálnu menu k doláru. Vplyv Číny v ruskom bankovom sektore sa za 14 mesiacov do konca marca tohto roku zoštvornásobil. Vyplýva to z najnovších oficiálnych údajov, ktoré pre Financial Times analyzovala Kyjevská ekonomická škola.

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank a Agricultural Bank of China zvýšili v tomto období svoju spoločnú expozíciu voči Rusku z 2,2 miliardy dolárov na 9,7 miliardy. Západné banky sa medzitým snažili ukončiť svoje pôsobenie v Rusku, no nie všetkým sa to darí. Počas toho istého obdobia rakúska Raiffeisen Bank zvýšila svoje aktíva v krajine o viac ako 40 percent, z 20,5 miliardy dolárov na 29,2 miliardy. Uviedla, že hľadá spôsoby, ako sa sťahovať z krajiny, a od marca už vraj klesla na 25,5 miliardy dolárov.

Čínske banky však rozpínaním sa v Rusku sledujú aj iný cieľ: prijatie žen-min-pi namiesto amerického dolára alebo eura ako rezervnej meny. Pred minuloročnou inváziou bolo viac ako 60 percent ruských platieb za vývoz uskutočnených v dolároch a eurách, pričom žen-min-pi predstavoval menej ako jedno percento. Západné meny odvtedy klesli na menej ako polovicu exportných platieb, zatiaľ čo žen-min-pi stúpol na 16 percent. „Pôžičky čínskych bánk ruským bankám a úverovým inštitúciám ukazujú, že sankcie sú účinné,“ povedal zástupca riaditeľa Kyjevskej ekonomicej školy Andryj Onoprijenko. Obchod medzi Čínou a Ruskom dosiahol v roku 2022 rekordných 185 miliárd dolárov.

Európska centrálna banka zvyšuje tlak na veriteľov, na ktorých dohliada – medzi nimi aj na rakúsku Raiffeisen – aby opustili Rusko. Spoločnosť uviedla, že sa snaží nájsť spôsoby ako predať alebo odčleniť svoje ruské podnikanie, pričom bude dodržiavať miestne a medzinárodné zákony a predpisy. „Zaväzujeme sa ďalej znižovať obchodnú aktivitu v Rusku,“ dodala banka. Celkovo sa podiel ruských bankových aktív v držbe zahraničných veriteľov za 14 mesiacov do marca znížil zo 6,2 percenta na 4,9 percenta.