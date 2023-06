Čína sa dôrazne ohradila proti slovám eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona, ktorý vyzval ďalšie krajiny EÚ, aby do svojich sietí piatej generácie (5G) nepúšťali čínske firmy Huawei a ZTE. Podľa neho znamenajú hrozbu pre kolektívnu bezpečnosť únie. Informovala o tom agentúra Reuters.

V súčasnosti obmedzuje alebo úplne zakazuje obom čínskym firmám vstup do svojich sietí 5G celkovo desať krajín EÚ. Breton dal v minulých týždňoch najavo obavy, že niektoré krajiny EÚ stále vnímajú vysoko rizikové prvky vo svojej chrbtovej sieti 5G, odvolával sa pritom na zákony tretích krajín týkajúce sa národných spravodajských služieb a bezpečnosti údajov – čo bola skrytá narážka na Čínu.

Usmernenia Európskej únie prijaté pred dvoma rokmi vyzývajú všetkých 27 členských štátov, aby posúdili rizikový profil dodávateľov na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ a obmedzili alebo zakázali vysokorizikovým dodávateľom 5G prístup k základným častiam svojich telekomunikačných sietí. Český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť už skôr varoval pred firmou Huawei, ktorá je významným dodávateľom v telekomunikáciách.

„Zatiaľ len desať z nich využilo tieto výsadné práva na obmedzenie alebo vylúčenie vysoko rizikových dodávateľov. To je príliš pomalé a predstavuje to veľké bezpečnostné riziko. Ohrozuje to kolektívna bezpečnosť únie, pretože to vytvára pre EÚ veľkú závislosť a vážnu zraniteľnosť,“ povedal eurokomisár Breton na tlačovej konferencii.

Čína zareagovala

Čína sa proti slovám eurokomisára dôrazne ohradila. Hovorca ministerstva zahraničia v Pekingu uviedol, že Európska komisia nemá pre zákaz komponent od firmy Huawei žiadny právny základ ani vecné dôkazy. Breton povedal, že obom čínskym spoločnostiam bude tiež zakázané zúčastniť sa programov, ktoré financuje Európska únia.

Spoločnosť Huawei krok únijných krajín kritizovala už skôr. Nebol podľa nej založený na overenom, transparentnom, objektívnom a technickom posúdení sietí 5G.

Breton povedal, že rozhodnutie krajín obmedziť alebo zablokovať Huawei a ZTE sú oprávnené a v súlade s pokynmi bloku pre 5G. Telekomunikačných operátorov vyzval, aby urobili to isté.

Nemecko skúma čínske komponenty vo svojej sieti 5G, uviedla v apríli jeho ministerka vnútra Nancy Faeserová. Portugalsko potom v máji vydalo uznesenie, ktoré by mohlo telekomunikačným operátorom zakázať používanie čínskeho vybavenia v ich mobilných sieťach 5G a platformách štvrtej generácie (4G).

Firmy Huawei, ZTE a Peking dôrazne odmietli obvinenia Západu, že by zariadenie týchto spoločností mohlo byť využívané na špionáž. Európska komisia tiež zakáže spoločnostiam Huawei a ZTE zadávať verejné zákazky na telekomunikačné služby. !Vyzývame všetky inštitúcie EÚ, aby urobili skoro to isté,“ povedal Breton.