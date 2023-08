Čínske regulačné orgány navrhli pravidlá, ktoré obmedzujú čas strávený pred displejom smartfónu pre ľudí mladších ako 18 rokov na maximálne dve hodiny denne. Radikálny návrh predložil čoraz vplyvnejší Čínsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť, informuje portál CNBC.



Ak návrh nadobudne silu zákona, mohlo by to mať závažné dôsledky pre spoločnosti ako Tencent a ByteDance, ktoré prevádzkujú niektoré z najväčších mobilných aplikácií v Číne.



V roku 2021 krajina zaviedla nariadenie, ktoré obmedzovalo tínedžerov hrať online videohry dlhšie ako tri hodiny týždenne. Niektorí z najväčších čínskych internetových gigantov sa odvtedy usilujú ďalším opatreniam regulačných orgánov zabrániť.



Navrhnuté pravidlá vyžadujú, aby smartfóny mali špeciálny režim pre osoby mladšie ako 18 rokov vo forme ikony na domovskej obrazovke alebo v systémových nastaveniach zariadenia. To umožní rodičom sledovať, čo vidia ich deti, a poskytovateľom internetových služieb zobrazovať obsah na základe veku používateľa. Podľa úradu by sa deťom do troch rokov mali premietať pesničky a obsah zameraný na zvuk. Osobám vo veku 12 až 16 rokov možno sprístupniť vzdelávací a spravodajský obsah.



Úrad varoval online firmy, aby neposkytovali služby, ktoré vyvolávajú závislosť, alebo sú škodlivé pre fyzické a duševné zdravie detí.

Vekové obmedzenia

Návrh pravidiel úradu rozdeľuje deti do rôznych vekových skupín a stanovuje rôzne obmedzenia v závislosti od toho, koľko majú rokov. Deti mladšie ako osem rokov by mali mať vyhradený priestor na svojom smartfóne maximálne 40 minút denne. Deti staršie ako osem rokov, ale mladšie ako 16 rokov môžu používať svoj telefón jednu hodinu denne. Osoby vo veku od 16 do 17 rokov až dve hodiny.



Regulované vzdelávacie produkty alebo aplikácie tiesňových služieb nie sú obmedzené. Čínske pravidlá ešte neboli schválené a sú otvorené verejnej diskusii. Stále existujú otázniky nad tým, ako by sa návrh zákona implementoval a presadzoval, a aký dopad by to mohlo mať na čínskych technologických gigantov.



Nie je napríklad jasné, či za vytvorenie špeciálneho režimu bude zodpovedný poskytovateľ operačného systému, alebo výrobca zariadenia. V oboch prípadoch by to mohlo napríklad spoločnosť Apple donútiť, aby pre svoje telefóny iPhone v Číne vytvorila niečo nové.



Nie je zrejmé ani to, ako by zo strany Čínskeho úradu pre kybernetickú bezpečnosť kontrola a monitorovanie používania smartfónov vyzerala. Keď Čína pred dvoma rokmi zakročila proti hernému času mladých ľudí, Tencent a NetEase, dve z najväčších online herných spoločností na svete uviedli, že používatelia mladší ako 18 rokov k ich celkovým príjmom prispievajú len minimálne.