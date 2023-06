Na rozsiahly zoznam komodít, ktorým dominujú čínski kupujúci, pribudne pšenica. Krajina je už teraz najväčším svetovým dovozcom kukurice a sójových bôbov. A v tomto obchodnom roku, teda do konca júna, je pripravená predstihnúť Egypt a Turecko a stať sa najväčším kupcom pšenice. Hlavným dodávateľom pšenice do Číny je Austrália.

Vyplýva to zo správy agentúry Bloomberg, ktorá vychádza z oficiálnych čínskych a amerických údajov.

Za 11 mesiacov obchodného roka, ktorý sa začal vlani v júli, nákupy Číny predstavovali 12 miliónov ton. Viac ako polovica týchto dodávok pochádzala z Austrálie. Dovoz tejto základnej potravinárskej komodity od októbra zrýchľoval nad jeden milión ton mesačne. V apríli sa zvýšil až na rekordných 1,68 milióna ton.

Americké ministerstvo pôdohospodárstva odhaduje, že v obchodnom roku 2023-2024 dovezie Čína ďalších 12 miliónov ton pšenice, pretože kvôli škodám zostala veľká časť poslednej úrody vhodná iba na kŕmenie zvierat.

Silné dažde v najväčšom čínskom pestovateľskom regióne Che-nan ovplyvnili kvalitu a zvýšili ceny tohto obilia bohatého na bielkoviny, ktoré sa používa na výrobu chleba a rezancov. Z toho by mali ťažiť pestovatelia pšenice a prepravcovia na celom svete, ale mohlo by to poškodiť dopyt po iných kŕmnych zmesiach, pretože viac pšenice sa začína používať pre hospodárske zvieratá.

Analytici upozorňujú, že domáce obilniny sú drahé a zásoby klesajú, takže je dopyt po dovoze. Nákupy by mali zostať zvýšené, ak ceny zostanú priaznivé a kupujúci budú potrebovať doplniť zásoby, dodala analytička poradenskej firmy Shanghai JC Intelligence Co. Rosa Wangová.