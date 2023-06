Predseda strany Hlas – sociálna demorkacia Peter Pellegrini nemieni vylučovať strany zo spolupráce a po parlamentných voľbách je pripravený sadnúť si za rokovací stôl s každým politickým subjektom, ktorý v nich dostane mandát. Jednoznačne však vylúčil hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Ľudovú stranu Naše Slovensko. Uviedol to vo svojom príhovore na treťom pracovnom sneme strany Hlas-SD. Dodal však, že bude požadovať, aby potenciálni partneri rešpektovali niekoľko podmienok, za ktorých je strana ochotná vstúpiť do koalície.

Jasne stanovené princípy

Prvou podmienkou je zachovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Pellegrini odmieta vystúpenie z Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, členstvo považuje za garanciu slobodného rozvoja slovenského národa. Spolupracovať chce so stranami, ktoré členstvo v daných organizáciách nespochybnia a neohrozia. Je pripravený plniť záväzky, ktoré z členstva vyplývajú, no dôrazne odmietol, aby sme boli iba pasívnymi prijímateľmi cudzích rozhodnutí. „Naopak, chceme byť aktívnym subjektom pri formovaní budúcej politiky Európskej únie, aj NATO,“ povedal. Predseda Hlasu požaduje i rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti štátov. Odmietol akúkoľvek násilnú zmenu hraníc a chce podporovať tých, ktorý sa stali obeťami agresie. Má tiež v pláne podporovať mierové riešenia, ktoré do postihnutých oblastí prinesú stabilitu a pokoj.

Spolupráca, ale nie s každým

Za nespochybniteľný prvok sociálnej demokracie označil Pellegrini v prejave antifašistický pilier. Na základe toho odmieta strany postavené na extrémizme a neofašizme. Rovnako odmietol i spoluprácu so stranami, ktoré s takýmito subjektmi spolupracujú a usilujú sa o ich politickú akceptáciu. Za dôležitú podmienku vstupu svojho subjektu do koalície Pellegrini označil aj účinnú pomoc štátu svojim občanom, a to za pomoci dostatočne silných nástrojov. Do koalície chce vstúpiť len so stranami, ktoré podporia sociálnu politiku pre seniorov, rodiny odkázaných i ľudí bez práce. Trvá na tom, že platy politikov by mali klesať, ak klesá životná úroveň obyvateľstva. Za jeden z dôležitých pilierov označil i vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku.

Ak Pellegrini nenájde partnerov pre svoj program, je pripravený hájiť záujmy občanov aj z opozície. Vyhlásil, že nepôjde do vlády s hocikým, len preto, aby sa dostal k moci.