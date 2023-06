Veterné turbíny zarábajú peniaze vtedy, keď sa točia. Keď sa trasú, tak to firmy môže stáť miliardy, píše agentúra Bloomberg.

Siemens Energy zistila, že hlavná časť rámu jej veterných turbín sa môže časom uvoľniť alebo zdeformovať, čím môže potenciálne dôjsť k poškodeniu iných kritických komponentov. Spoločnosť túto chybu objavila u 15 až 30 percent turbín. Presný počet chybných kusov ale neprezradila, pričom je dosť pravdepodobné, že to sama nevie. Siemensu ostáva dúfať, že nedávno zistené chyby nenarobili na komponentoch veľa škody.

Ak by to aj bola pravda, stovky turbín budú potrebovať údržbu. Ide o nákladnú záležitosť, pretože si vyžaduje špecializované vybavenie. Členovia výkonného manažmentu a predstavenstva sa obávajú, že oprava problému bude stáť oveľa viac než miliardu eur. Rozsah škôd sa Siemens Energy ešte stále snaží určiť, pričom nie je vylúčené, že odhalí ďalšie problémy. To všetko môže ovplyvniť životaschopnosť podniku, ktorý je kľúčom k naplneniu dlhodobých cieľov Európy v oblasti klímy a energetickej bezpečnosti.

Rozsah škôd

Analytik JPMorganu Akash Gupta odhaduje, že oprava každej jednej chybnej turbíny môže vyjsť až na 1,7 milióna dolárov. Problém môže podľa neho mať zhruba tisíc turbín. Náklady na opravu by tak dosiahli úroveň 1,7 miliardy dolárov vrátane výmeny listov a ložísk.

Spoločnosť ale zväčšuje rozsah kontroly, aby zistila, či sa chyba vyskytla aj u starších generácií turbín a pobrežných veterných turbín, ktoré sú ziskovejšie a menej náchylné na technické problémy. Náklady na opravu tak ešte môžu stúpnuť.

Siemens Energy musí okrem toho čeliť aj zodpovednosti za stratu príjmov, ktorú vinou chyby utrpeli jeho zákazníci. Ďalšou komplikáciou sú potenciálne zmeny v návrhu turbín, ktoré by následne museli prejsť náročným certifikačným procesom. Ten sa môže tiahnuť aj niekoľko rokov.

Firma možno nemá inú možnosť, ako pokračovať v dodávkach strojov, o ktorých vie, že sú chybné. To v zákazníkoch vyvolalo obavy. Tí, ktorí si jej turbíny už objednali alebo s ňou už o tom rokovali, tvrdia, že o probléme vedia iba to, čo spoločnosť uviedla v minulotýždňovom stanovisku. Keďže na trhu pôsobí iba málo výrobcov turbín, vývojári veterných elektrární nemajú na výber žiadnu jednoduchú alternatívu.

Rekordný odpredaj

Odhalenie chyby je ďalšou výzvou, ktorej musí Siemens Energy čeliť, odkedy prevzal kontrolu nad problematickou španielskou divíziou Gamesa. Správy o dodatočných nákladoch viedli k rekordnému odpredaju akcií, v dôsledku čoho klesla trhová hodnota Siemens Energy o približne šesť miliárd dolárov. Tieto straty pôsobia obzvlášť nepriaznivo, keďže dopyt po obnoviteľnej energii aj naďalej prudko stúpa.

Firma stále nepozná rozsah škôd, a tak začala dozorná rada uvažovať o zriadení osobitného výboru na riadenie situácie. Najvyšší členovia dozornej rady naplánovali na 7. júla stretnutie, ktorého hlavnou témou bude práve analýza rozsahu škôd.

Hovorca spoločnosti Siemens Energy uviedol, že dozorná rada sa snaží prísť na to, ako by v týchto časoch najlepšie vedela poradiť a podporiť členov výkonného manažmentu. V súčasnosti však podľa jeho slov nedošlo k zriadeniu žiadneho osobitného výboru.

Spoločnosť Siemens v stredu oznámila, že znížila svoj podiel v spoločnosti Siemens Energy o 6,8 percenta na 25,1 percenta. Táto nemecká inžinierska spoločnosť bola od uvedenia divízie turbín na trh v roku 2020 jej najväčším akcionárom. V stredu klesla cena akcií Siemens Energy o 1,7 percenta. Ich hodnota od začiatku roka 2023 klesla už o 12 percent.