Biologicky rozložiteľný odpad dokážu spracovať nielen kompostárne, ale aj bioplynové stanice. Takéto zhodnotenie odpadu prináša okrem produkcie bioplynu aj zníženie emisií metánu do ovzdušia, upozornila Slovenská bioplynová asociácia. Investície spojené s prechodom na spracovanie odpadu by podľa nej mohli byť podporené napríklad z eurofondov.

„Na spracovanie bioodpadu z domácností, reštaurácií alebo supermarketov v bioplynových staniciach je potrebná technológia, ktorá umožňuje hygienizáciu, drvenie, odbaľovanie alebo inú úpravu pred vstupom do zariadenia,“ upozornil generálny sekretár bioplynovej asociácie Dávid Kančo. V súčasnosti túto technológiou vlastní len niekoľko bioplynových staníc, keďže pôvodne boli zamerané na spracovanie materiálu z poľnohospodárskej výroby. S postupnou transformáciou na produkciu biometánu, ktorá je v súlade s plánom Európskej únie zabezpečiť trvalo udržateľnú a cenovo dostupnú energiu, rastie aj potreba zmeny vstupnej suroviny z čisto poľnohospodárskej na väčší podiel kuchynského bioodpadu.

Príkladom v oblasti nakladania s bioodpadmi by pre nás podľa asociácie mohlo byť Taliansko, ktoré sa stalo jedným z lídrov v recyklácii v rámci EÚ. V priemere dokážu zrecyklovať takmer 52 percent bioodpadu, v niektorých regiónoch je to až 80 percent. Podarilo sa im to aj vďaka inovácii technologických riešení. Na Slovensku v súčasnosti dokážeme zrecyklovať menej ako polovicu odpadu. „Taliansko využíva na budovanie zariadení systém štátnej podpory. U nás by sa táto podpora mohla uplatniť prostredníctvom pripravovaného Operačného programu Slovensko,“ navrhol Kančo.

Asociácia upozornila, že podľa pravidelných analýz odpadov by sa až 80 percent odpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad dalo znova vytriediť. Ide o plasty, sklo, ale vo veľkej miere najmä biologicky rozložiteľný odpad. Zvýšená miera spracovania biologického odpadu z domácností, reštaurácií, ale aj supermarketov v bioplynových staniciach zabezpečí ich efektívne zhodnotenie vo forme tepla, energie alebo biometánu - udržateľnej náhrady za fosílny zemný plyn.