Steve Riabov sa do Spojených štátov prisťahoval z Ukrajiny. Keď pred šiestimi rokmi zakladal firmu, pomenoval ju po svojom hrdinovi, ktorý do USA emigroval rovnako ako on a stal sa najbohatším mužom planéty. Dnes toto rozhodnutie ľutuje, keďže reč nie je o nikom inom ako Elonovi Muskovi.

Firme na renováciu kúpeľní a kuchýň Musk Construction sa síce darí, no miliardárove reči o Ukrajine a jeho politické pôsobenie vo Washingtone prinútili S. Riabova pouvažovať nad zmenou jej názvu. Stáť ho to bude dokopy zhruba 15- až 20-tisíc dolárov, pretože bude musieť získať nové ochranné známky, povolenia či ŠPZ-ky na firemné autá.

S. Riabov sa ale radšej buchne po vrecku, než by mal ďalej používať miliardárovo meno. „Vadí mi to. Už sa s jeho hodnotami nestotožňujem. Musím názov zmeniť,“ citoval podnikateľa magazín Fortune.

Ukrajinec pritom nie je jediný, kto na miliardára zo dňa na deň zmenil názor. Popularita E. Muska klesá, odkedy začal paktovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa nového prieskumu Washington Post/ABC News miliardárove kroky neschvaľuje 57 percent respondentov, pričom pred dvomi mesiacmi to bolo iba 49 percent.