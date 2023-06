V dôsledku vysokých cien potravín chudobnejšie krajiny tento rok obmedzia ich dovoz, varovala vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa správy FAO sa svetová produkcia kukurice, mlieka a mäsa tento rok zvýšila, čo umožnilo rozvinutým krajinám zvýšiť dovoz potravín. Avšak v 47 najmenej rozvinutých krajinách sveta, najmä v Afrike, dovoz klesne o 1,5 percenta, píše sa ďalej v správe.

V rozvojových krajinách, ktoré sú čistými dovozcami potravín, vrátane Turecka, Egypta a Pakistanu, sa pokles priblíži k piatim percentám.

Minuloročný prudký nárast cien potravín a energií spôsobila ruská invázia na Ukrajinu, ktorá je významným vývozcom obilia. Hoci ceny obilnín a oleja na varenie klesli, podľa FAO naďalej zostávajú zvýšené. Naďalej rastú a obmedzujú dopyt aj ceny ovocia, zeleniny a produktov dennej spotreby.

Nižšie medzinárodné ceny mnohých základných potravín sa nepremietli do nižších cien v supermarketoch, čo naznačuje, že „tlaky v spojitosti so životnými nákladmi by mohli pretrvávať aj v roku 2023“, dodala FAO.