Chovateľom nosníc by pri otváraní nových chovov pomohlo zníženie byrokracie. Tvrdí to poľnohospodárska spoločnosť Sanagro. Pripomenula, že už od roku 2025 sa viaceré zahraničné obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku zaviazali ukončiť predaj vajec z klietkového chovu. Tie však tvoria až tri štvrtiny súčasnej ponuky na pultoch. Podľa spoločnosti Sanagro zmena chovov či vybudovanie nových sú finančne náročné a mnohí farmári na to nemusia mať dostatok prostriedkov.

„Prechod z klietkového na iný typ chovu si vyžaduje investície v desiatkach až stovkách tisíc eur v závislosti od veľkosti chovu. Navyše proces otvárania chovov je administratívne veľmi náročný,“ upozornil Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny Sanagro.

Zdôraznil, že pri otváraní prevádzkarní na chov hydiny je potrebný rad povolení, kontrola chovov a samotných sliepok. „Ide o proces, pri ktorom sú chovatelia závislí od činnosti orgánov štátnej správy, ktoré majú naň stanovené zákonné lehoty. Proces schvaľovania je mimoriadne zdĺhavý a nezohľadňuje sa pri ňom skutočnosť, že pracujeme so živými zvieratami a s ich produktmi, ktoré majú obmedzenú lehotu trvanlivosti,“ dodal Kohút. Práve preto podľa neho prechod z klietkových chovov nosníc na podstielkový či výbehový môže byť pre niektorých farmárov problém.

Sanagro patrí pod slovenskú private equity spoločnosť Sandberg Capital. Pôsobí na 13 farmách na západnom a strednom Slovensku.