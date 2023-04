Chov hospodárskych zvierat na vlastnú spotrebu by sa mohol zjednodušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Miroslav Suja. Účinnosť zákona sa navrhuje pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.

„Cieľom predloženej novely zákona je umožnenie chovu určitého počtu kusov zvierat súkromnými chovateľmi na vlastnú spotrebu, a to bez akéhokoľvek postihu orgánom veterinárnej správy alebo inej formy diskriminácie,“ zdôvodnil predkladateľ.

Súčasná právna úprava o veterinárnej starostlivosti podľa neho totiž vyžaduje od každého chovateľa hospodárskeho dobytku a domácich zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené povinnosti, pričom pri ich nesplnení hrozia chovateľom sankcie.

Slovenská tradícia

Pripomenul, že chov domácich zvierat a ich následná spotreba na súkromnú domácu spotrebu je na území Slovenskej republiky tradíciou, ktorá ani v minulosti, teda pred zavedením registrácie chovu, nespôsobovala žiadne významné škody. Možné riziko nákazy nebezpečnými chorobami hovädzieho dobytka a domácich zvierat je v návrhu tohto zákona eliminované stanovením maximálneho počtu kusov chovaných zvierat.

„S prihliadnutím na aktuálny vývoj v oblasti potravinovej sebestačnosti a prudký nárast cien potravín spojený s infláciou môže byť uľahčenie chovu zvierat pre vlastnú spotrebu významným opatrením pre mnoho slovenských rodín. Zároveň by sa eliminoval počet takzvaných čiernych chovov, keďže množstvo chovateľov ani nie je oboznámené s aktuálnou právnou úpravou,“ upozornil poslanec.

Podpora domácich chovateľov

Štát by mal podľa neho preto podporiť domácich chovateľov a uprednostniť ich pred zahraničnými družstvami a továrňami na spracovanie mäsa a živočíšnych výrobkov, ktoré na pravidelnej báze zaplavujú slovenský trh nekvalitnými a zdraviu škodlivými výrobkami.

Dodal, že uľahčením chovu domácich zvierat sa nielenže podporí potravinová sebestačnosť obyvateľov Slovenskej republiky a efektívne využívanie pozemkov na chov domácich zvierat, ale nepriamo sa tým nadviaže aj na naše kultúrne dedičstvo a spojitosť s prírodou.