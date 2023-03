Svetový módny priemysel každý rok pri výrobe oblečenia spotrebuje bilióny litrov vody. Súčasťou procesu je aj farbenie, ktoré je takisto veľkým „požieračom“ vody, no zároveň aj zdrojom jej znečistenia. Britská biotechnologická firma Colorifix dokáže pomocou baktérií vytvoriť farby, ktoré možno bežne nájsť v prírode, pričom jej k tomu v porovnaní s tradičnými postupmi farbenia stačí iba zlomok vody. Nové farby sú navyše bez toxických chemikálií, píše agentúra Bloomberg.

Malí pomocníci

Firma Colorifix so sídlom v anglickom meste Norwich v rámci svojho postupu výroby farby najprv identifikuje pierka, hmyz a rastliny, ktorých farba zodpovedá želanému odtieňu. Následne digitálne určí sekvenciu DNA zodpovednú za vytváranie tohto prírodného pigmentu a navrhne baktérie schopné jeho produkcie.

Pomocou fermentačného procesu podobnému tomu, aký sa používa pri výrobe piva, dostávajú tieto mikroorganizmy vodu, cukor a kvasnice. O niekoľko dní baktérie začnú produkovať veľké množstvo farbiacej tekutiny, ktorú môžu komerčné farbiarne použiť vo svojich strojoch. „Pokiaľ im dáme vodu a živiny, tak sa búdu deliť a rásť a vyrábať farbu,“ vysvetľuje princíp, na akom „malí pomocníci“ fungujú, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Colorifixu Orr Yarkoni.

Firma si dala v roku 2022 vypracovať analýzu v oblasti vplyvu na životné prostredie. Vyplynulo z nej, že farbenie využívajúce postupy z dielne Colorfixu spotrebuje o 81 percent menej vody a o 41 percent menej zemného plynu než konvenčné metódy. K úspore energie dochádza najmä preto, že baktérie k svojmu životu potrebujú teplotu iba 37 stupňov Celzia. Tradičné metódy prebiehajú pri teplote od 80 do 130 stupňov Celzia.

Podľa Yarkoniho však ešte stále nejde o úplne dokonalé riešenie. Ak chcú farbiarne používať farbu od Colorifixu, musia predtým látky ešte sčasti vybieliť, čo si takisto vyžaduje určité množstvo vody, chemikálií či energie.

Nepriaznivé prognózy

Prírodné pigmenty sa pri farbení látok využívajú už roky. Moderný módny priemysel však väčšinou uprednostňuje syntetické farby, ktoré sú lacnejšie a poskytujú konzistentnejšie výsledky. Ich nevýhodou je však to, že obsahujú chemické zlúčeniny škodlivé pre životné prostredie i zdravie človeka.

Farbenie a ošetrovanie textílií je zodpovedné za jednu pätinu priemyselného znečistenia vody. Vyplynulo to zo správy nadácie Ellen MacArthur Foundation, ktorá presadzuje vytvorenie obehového hospodárstva.

Bude to však ešte horšie, varuje Bloomberg. Svetový trh s farbami na textil by mal do roka 2030 z hľadiska príjmov vzrásť o 16,1 miliardy dolárov, čo je o 50 percent viac než v roku 2021. „Veríme, že priemysel musí okamžité prejsť na udržateľnejšie alternatívy,“ varuje vedúca výskumu Hiral Patelová z banky Barclays a dodáva, že až 90 percent všetkého oblečenia je farbeného synteticky.

Inovácie musia podľa nej v tomto odvetví ešte stále prekonať mnoho prekážok, kým sa im podarí dokázať svoju komerčnú životaschopnosť.

Spolupráca s H&M

Švédska odevná značka H&M je známa tým, že patrí medzi firmy predávajúce takzvanú rýchlu módu. S cieľom ukázať, že jej na životnom prostredí záleží, sa však zaviazala, že do roka 2030 bude všetok jej materiál pochádzať z recyklovaných či udržateľnejších zdrojov.

S prácou Colorifixu je dobre oboznámená a od roku 2018 do tejto firmy dokonca investovala už zhruba 130 miliónov švédskych korún (11,6 milióna eur). „Proces farbenia je kľúčovou oblasťou, ktorú treba riešiť, aby sa módny priemysel pohol smerom k väčšej udržateľnosti,“ argumentuje odborníčka na udržateľnosť Nellie Lindeborgová z H&M.

Značka mala v pláne predstaviť kolekciu, ktorá vznikla v spolupráci s Colorifixom, už v roku 2021, no v rámci výroby nečakane narazila na niekoľko problémov. Nesúviseli však s technológiou tejto britskej firmy, a tak spolu obe firmy ostali v kontakte a skúsia to ešte raz.

Nepálske korene

Firma Colorifix takisto pracuje aj na vývoji pigmentu, ktorý poskytuje ochranu pred mikróbmi a vírusmi. Široké využitie by tak mohol nájsť najmä v zdravotníctve. „Ide o peknú ružovú farbu, ktorá s 90-percentnou účinnosťou dokáže predísť usádzaniu koronavírusu a vírusov chrípky na oblečení,“ vysvetľuje Yarkoni.

Vznik jeho spoločnosti siaha ešte do čias, keď Yarkoni spolu s Jimom Ajiokim v Nepále pracovali na vývoji zariadenia na monitorovanie znečistenia zdrojov vody arzénom. Keď sa podrobnejšie pozreli na to, aké iné látky sa vo vode ešte nachádzali, tak zistili, že ide väčšinou o chemikálie používané v textilnom priemysle. To ich inšpirovalo k tomu, aby vymysleli nový spôsob farbenia látok, ktorý by znížil úroveň znečistenia.

Firma mala na začiatku problém s tým, že jej farby po pár týždňoch nosenia vybledli či sa sprali, no podľa Yarkoniho sa tento nedostatok podarilo vyriešiť a farby Colorifix sú v súčasnosti rovnako dobré ako ich syntetické ekvivalenty.