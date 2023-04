Druhy citovej väzby podľa psychológov a sociológov ovplyvňujú naše partnerské vzťahy. V podstate ide o spôsob, akým si ich vytvárame a ako sa v nich správame. Ukázalo sa však, že určité vzorce ovplyvňujú aj náš vzťah k peniazom, tvrdí pre portál CNBC psychológ a certifikovaný finančný poradca Brad Klontz.

Naše správanie v otázke financií začne dávať dokonalý zmysel, keď pochopíme to, ako o nich premýšľame. B. Klontz vo svojom výskume dospel k záveru, že existujú štyri typy zmýšľania.

Podstatou prvého je akési vyhýbanie sa peniazom. Do tejto skupiny patríte, ak vo vás bohatstvo vyvoláva skôr negatívne myšlienkové pochody a morálne sa vám zdá správnejšie, keď toho vlastníte pomenej. Ľudia s týmto zmýšľaním zvyknú svoje úspechy podvedome sabotovať a majú problém so sporením.

Na opačnom konci spektra sú ľudia, ktorí peniaze doslova uctievajú. Podľa nich je majetok kľúčom ku šťastiu a k vyriešeniu všetkých problémov. Peniaze stavajú na piedestál, no často sa zvyknú „rozhadzovať“. Navyše majú tendenciu preceňovať pocit uspokojenia, ktorý im kupovanie nových vecí prináša.

Tretia skupina si peniaze spája s postavením v spoločnosti a podľa výšky majetku určuje dokonca aj svoju sebahodnotu. Tento typ zmýšľania je zvyčajne typický pre ľudí zo skromných pomerov. Tí potom v dospelosti svoj status prezentujú drahými vecami, no majú tendenciu prekročiť svoj rozpočet a tak majú často dlhy.

Poslednou kategóriou sú finančne ostražití ľudia, ktorí zvyknú byť bohatí, no aj napriek tomu v nich otázka financií vyvoláva úzkosť. Táto skupina to však zvykne v niektorých prípadoch hnať do extrémov. Jej členovia zvyknú peniaze kumulovať bez toho, aby ich míňali a užívali si život, podotýka B. Klontz.

Ak ste so svojou finančnou situáciou nespokojní a chcete to zmeniť, tak si skúste zaspomínať na detstvo a popremýšľajte, aké pocity vo vás peniaze vyvolávali či aké myšlienky sa vám s nimi v hlave spájali. Môžu totiž teraz hrať vo váš neprospech, uzatvára B. Klontz.