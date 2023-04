Revolúcia, ktorú ma na svedomí príchod technológie ChatGPT, otvára dvere štvordňovému pracovnému týždňu, pretože zvýšila produktivitu mnohých profesií. Podľa agentúry Bloomberg to tvrdí ekonóm Christopher Pissarides, ktorý sa špecializuje na vplyv automatizácie na prácu a za svoj výskum v oblasti trhu práce dokonca získal Nobelovu cenu.

Trh práce sa četbotom s umelou inteligenciou (AI) dokáže prispôsobiť dostatočne rýchlo, myslí si ekonóm. Jeho vyjadrenia tak čiastočne zmierňujú obavy z toho, že rýchly pokrok v oblasti technológií povedie k hromadným prepúšťaniam.

„Som optimista a myslím si, že by sme dokázali zvýšiť produktivitu,“ povedal Pissarides na margo zavádzania AI na pracoviskách. Podľa neho by vďaka tomuto kroku mohli ľudia mať viac voľného času a firmy by tak mohli pokojne prejsť na štvordňové pracovné týždne.

Četboty, akými sú ChatGPT či Bard, majú podľa odborníkov potenciál zvýšiť produktivitu, no takisto by mohli riziku vystaviť stámilióny zamestnancov na administratívnych pozíciách. Podľa Pissarida by nové technológie mohli byť zneužité aj na monitorovanie či narúšanie súkromia. Aj on však súhlasí, že by mohli mať v prípade správneho použitia na produktivitu veľký vplyv.

„Mohli by si na seba vziať mnoho nudných povinností, ktoré v práci vykonávame, a ľuďom nechať iba tie zaujímavé,“ vysvetlil ekonóm. Prechod na AI by podľa neho zamestnanci znášali ľahšie, keby k nemu aj napriek rýchlemu napredovaniu v tejto oblasti došlo postupne.

Niektorí technologickí lídri nedávno vyjadrili obavy z toho, aký vplyv by AI mohla mať na spoločnosť ako takú. Dokonca aj šéf Tesly Elon Musk v marci vyzval na pozastavenie trénovania výkonných systémov umelej inteligencie. Podľa Pissarida by to však spoločnosti chvíľu trvalo, kým by tento vplyv pocítila, a preto si myslí, že ľudom sa týmto technológiám dovtedy podarí prispôsobiť. Táto zmena si totiž z ich strany bude vyžadovať iba zvýšenie kvalifikácie, dodal ekonóm.

Pissarides svojimi tvrdeniami reagoval na správu banky Goldman Sachs, podľa ktorej generatívna AI vystavuje riziku odhadom až 300 miliónov pracovných miest.