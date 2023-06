Počet migrantov prichádzajúcich do Európskej únie cez centrálne Stredomorie sa počas prvých piatich mesiacov roka 2023 medziročne zdvojnásobil. V piatok to oznámila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Od januára do konca mája prešlo tadiaľto viac ako 50 300 nelegálnych migrantov, čo je najviac od roku 2017. „Centrálne Stredomorie zostáva hlavnou migračnou trasou do EÚ,“ vysvetlil Frontex. Celkovo sa podľa Frontexu do EÚ pokúsilo dostať nelegálne 102-tisíc ľudí, čo predstavuje nárast o dvanásť percentuálnych bodov oproti minulému roku.

Druhá najvyužívanejšia je trasa cez západný Balkán. Do konca mája sa tadiaľ tento rok pokúsilo prejsť 30 700 migrantov, čo však predstavuje 25-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Pokles zaznamenávajú aj ostatné migračné trasy, a to v rozmedzí od šiestich percent v západnom Stredomorí až po 47 percent na západoafrickej trase. Podľa Frontexu to spôsobili najmä nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré ešte „zvyšujú riziko už aj tak nebezpečných ciest člnmi nespôsobilými na plavbu“.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž však očakáva, že počas najbližších mesiacov sa v týchto oblastiach zvýši aktivita prevádzačov.