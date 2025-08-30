Močiare môžu byť dôležitou obrannou líniou proti dvom najväčším hrozbám súčasnej Európy – expanzii Ruska a klimatickým zmenám. Dôvodom je nepredvídateľnosť pohybu po rašeliniskách. „Nikdy neviete, či je to hlboké desať centimetrov alebo jeden meter,“ hovorí holandský biológ Hans Joosten. Pod ťažkými pásovými vozidlami by sa podľa neho močiar okamžite zmenil na nepreniknuteľnú pascu.
Európa investuje stovky miliárd eur do zbrojenia, no vedci varujú, že ochrana životného prostredia ustupuje do úzadia. Sedemdesiatročný H. Joosten, ktorému kolegovia dali prezývku „pápež rašelinísk“, tvrdí, že obnova mokradí je efektívnym a lacným spôsobom, ako odraziť Vladimira Putina a zároveň zachovať cenné zásobníky uhlíka.
Vojenská história ukazuje, že voda bola obranným nástrojom celé stáročia, pripomína Financial Times. Pruský stratég Carl von Clausewitz označil močiare za „najsilnejšie obranné línie“. Germánsky vodca Arminius využil močaristý terén Teutoburského lesa pri jednej z najväčších porážok Rimanov.
Aj v roku 2022, počas prvých dní ruskej invázie, ukrajinská armáda vyhodila do povetria sovietsku priehradu severne od Kyjeva, aby spomalila ruský postup. „Nepriateľ bol nútený hľadať iné cesty alebo zdržať sa postupu,“ uviedol Viktor Kevliuk z Centra pre obrané stratégie v Kyjeve. „Príroda odviedla prácu sama.“
Odstúpenie Donbasu by sa nápadne podobalo na ústupky Československa Hitlerovi
Odvtedy Ukrajina opakovane využíva rieky, nivy a močaristý terén ako prirodzené prekážky. Estónsky premiér Kristen Michal potvrdil, že aj jeho krajina hľadá spôsoby, ako čo najlepšie využiť močiare či jazerá na hraniciach.
Nie všade panuje rovnaké nadšenie. Tento rok v marci zahynuli štyria americkí vojaci počas cvičenia v Litve, keď ich vozidlo uviazlo v rašelinisku. Nemecké ministerstvo obrany preto označilo obnovu mokradí výlučne pre vojenské účely za obojsmernú zbraň a nevidí v nej prioritu.
Aj v Poľsku sa stretáva koncept s odporom. Biológ Michał Żmihorski uviedol, že „vidí obrovskú priepasť medzi slovami a činmi“. Namiesto posilnenia prírodných bariér vláda stavia 5-metrový oceľový plot v národnom parku Białowieża a pripravuje ďalší projekt East Shield, ktorý je podľa ochranárov v rozpore s ochranou mokradí.