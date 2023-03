Viacerí európski producenti paradajok ohlásili v novembri minulého roka, v dôsledku vysokých cien energií, prerušenie zimnej produkcie. Skleníky na zimu vypol napríklad Alfred Pedersen & Son, najväčší dodávateľ paradajok v Dánsku a Švédsku. K rovnakým krokom však počas zimných mesiacov pristúpili aj niektorí slovenskí pestovatelia. Príležitosti sa chopila česká farma Naše Rajče, ktorá tvrdí, že diery na trhu môže vyplniť.

Nikomu inému sa to nepodarilo

Modernizácia a investície do energetických projektov umožnili českej farme Naše Rajče pokračovať v produkcii aj cez zimu, informuje český portál iDnes.

„Obrátili sa na nás významní odberatelia s ponukou, či nechceme časť našej produkcie vyvážať do Rakúska, Maďarska a na Slovensko,“ vyjadril sa Lukáš Rázl, farmár prevádzkujúci firmu.

Zároveň však doplnil, že konkrétne obchodné reťazce menovať nemôže. Ako ďalej pokračuje, výhodou farmy je predchádzajúca investícia do technológií, ktoré pomohli k „mimoriadne efektívnej prevádzke.“

Podľa farmára im skleníky pomáha vykurovať napríklad nevyužité teplo z elektrárne. „Vďaka tomu sme mohli pestovať bez obmedzenia aj počas zimných mesiacov, čo sa tu nikomu inému nepodarilo“ priblížil.

„My sme tu predovšetkým pre slovenský trh. Aby sme požiadavkám na vývoz vyhoveli, museli by sme sa dostať na 1,7 násobok našej súčasnej produkcie,“ pokračoval farmár Lukáš Rázl, ktorý doplnil, že paradajky majú navyše zazmluvnené pre českých predajcov na rok dopredu.

Pestovatelia nemali na výber

Predaj však postupne obnovujú aj niektorí slovenskí pestovatelia. Napríklad, Farma Kameničany, ktorá zimnú produkciu prerušila sa k predaju opätovne vrátila vo štvrtok 16. marca. Zákazníci si tak rajčiny z Kameničian kúpia po niekoľkomesačnej pauze.

Rovnako ako ostatní, ani Farma Kameničany vlani nemala na výber.

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v novembri 2022 pre TREND objasnila, že pokiaľ pred vojnou pre slovenského pestovateľa náklady na vykurovanie a svietenie predstavovali približne 60-tisíc eur na hektár, v novembri sa náklady na prevádzku skleníkov zvýšili až na 400-tisíc eur na jeden hektár.

Ak by teda pestovatelia k odstávke nepristúpili, spotrebiteľ by za paradajky v zime zaplatil aj dvojnásobok súčasnej ceny. Konateľ Farmy Kameničany v tom čase priblížil, že cena za kilogram paradajok by v zime presiahla aj 20 eur.