Česká republika čelí dlhodobým problémom v oblasti sebestačnosti na trhu s ovocím a zeleninou. Jej najväčším konkurentom sa stalo Poľsko, ktoré po vypuknutí vojny na Ukrajine presmerovalo svoje lacné poľnohospodárske produkty na európsky trh. Pestovatelia a odborníci poukazujú na to, že aj dotácie z Európskej únie oslabujú schopnosť tuzemských producentov konkurovať iným štátom. Informuje o tom portál idnes.cz.

Česko sa spolieha na dovoz takmer 80 percent broskýň, jabĺk a hrušiek. Šéf českej Ovocinárskej únie Martin Ludvík upozorňuje, že poľskí producenti vyrokovali lepšie podmienky a priaznivejšie národné dotácie. Česi ale nie sú schopní prispôsobiť sa novému trendu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich závislosť od importu ovocia a zeleniny zo zahraničia.

Pestovatelia zdôrazňujú, že spoločný európsky trh nefunguje. Pomôcť by mohla zmena dotačnej politiky Európskej únie a Česka. Zohľadniť by sa mohli špecifické potreby každej krajiny a podporovali by sa najmä domáci producenti.

„Keď sme mapovali trh v Nemecku alebo vo Švédsku, zistili sme, že tam chýba poľská produkcia. Nemeckým majiteľom obchodných reťazcov sa nepáči predstava, že by mali Nemci ničiť svoje domáce ovocné sady,“ uviedol Ludvík.