Najviac zastúpenou komoditou v zahraničnom obchode medzi Českom a Slovenskom sú aj 30 rokov po rozdelení spoločného štátu stroje a dopravné prostriedky. Z pohľadu českého vývozu je Slovensko dlhodobo jeho druhým najväčším obchodným partnerom. Dovoz zo Slovenska do Česka však poklesol z druhej na piatu priečku. Spravodajkyňa TASR o tom informuje na základe správy Českého štatistického úradu.

Pred 30 rokmi tvoril český vývoz na Slovensko takmer 20 percent celkového vývozu ČR. V roku 2022 to bolo už o desať percent menej, celková hodnota však bola viac ako päťnásobne vyššia. Čo sa týka tovaru, aj po 30 rokoch dominujú v českom vývoze stroje a dopravné prostriedky, ich podiel sa zvýšil na jednu tretinu celkového vývozu na Slovensko. Druhou najvyvážanejšou komoditou sú minerálne palivá a mazivá a treťou trhové výrobky. Na prvom mieste českého vývozu zostáva naďalej Nemecko.

„Miesto Slovenska v poradí popredných dovozcov sa menilo a z pôvodne druhej pozície kleslo až na dnešnú piatu priečku," uviedol v správe ČSÚ. Z počiatočných takmer 16 percent celkového dovozu do Česka tvorí aktuálne slovenský dovoz už len necelých päť percent. SR do Česka tiež najviac vyváža dopravné prostriedky, následne trhové výrobky a chemikálie.

„Ak ide o kategóriu osobných automobilov, tak od nás na Slovensko bolo za 30 rokov vyvezených niečo vyše 918 600 vozidiel, zatiaľ čo zo Slovenska k nám putovalo takmer 193 400," spresnil vedúci oddelenia dátovej podpory zahraničného obchodu ČSÚ Vladimír Cába.

Predseda Českého štatistického úradu Marek Rojíček poznamenal, že počas celej doby existencie samostatnej Českej republiky sa nestalo, že by sa ročná obchodná bilancia so Slovenskom skončila so záporným výsledkom.

„Za uplynulých 30 rokov sa prebytok obchodnej bilancie zvýšil štvornásobne," dodal s tým, že z pôvodných 15,5 miliardy českých korún ide dnes o hodnotu 220,5 miliardy korún (približne 9,3 miliardy eur).