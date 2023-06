Česká vláda v stredu schválila novú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej označila Rusko a Čínu za najväčšiu hrozbu pre českú aj európsku bezpečnosť. Na český vnútroštátny sankčný zoznam tiež zaradila dvoch ruských podnikateľov. Po rokovaní vlády to uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.

Zhoršené bezpečnostné prostredie

„Musíme reagovať na zhoršené bezpečnostné prostredie. Obdobie mieru v Európe sa skončilo,“ vyhlásil Lipavský. Dodal, že Rusko a Čínu spája záujem oslabiť vplyv a jednotu demokratických krajín. Rusko podľa jeho slov pôsobí proti politickej, ekonomickej a spoločenskej stabilite v Česku. Čína zas spochybňuje medzinárodný poriadok a jej aktivity prinášajú negatívne dôsledky aj pre euroatlantickú bezpečnosť.

Strategický dokument pomôže tomu, aby bola Česká republika dobre pripravená aj na krajnú možnosť, a to že by sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu, vysvetlil minister. Zároveň sa však česká vláda podľa neho snaží robiť všetko pre to, aby túto možnosť odvrátila.

Za kľúčové inštitúcie pre bezpečnosť Česka označil NATO a EÚ. Dokument nemá podľa Lipavského ľudí vystrašiť, ale jasne pomenúva, čo a akým spôsobom Česko ohrozuje. „Hlavná téza je, že občan nie je len konzumentom bezpečnosti, ale nesie za ňu aj zodpovednosť,“ povedal šéf českej diplomacie a zdôraznil, že do tvorby bezpečnosti sa musí zapojiť celá spoločnosť.

Sankčný vnútroštátny zoznam

Vláda okrem toho zaradila na český vnútroštátny sankčný zoznam ďalších dvoch Rusov, a to Vladimira Petroviča Jevtušenka a Felixa Vladimiroviča Jevtušenka. Oboch navrhnú aj na zaradenie do sankčného zoznamu EÚ.

„Jevtušenko je popredný ruský podnikateľ, ktorý spoločne so svojím synom poskytuje značné zdroje príjmu ruskej vláde. V minulosti sa opakovane zdržiaval na území Česka, čo teraz rozhodnutím vlády už nemôže,“ vysvetlil Lipavský. České orgány teraz môžu týmto Rusom zmraziť majetky, ktoré by mohli mať na území republiky.

Na českom sankčnom zozname bol doteraz len ruský patriarcha Kirill. Rezort zahraničných vecí podľa Lipavského pracuje na ďalších návrhoch mien.