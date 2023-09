Česi už do zahraničia cestujú viac než pred rokom 2019. Viac ich v tohtoročnej sezóne zamierilo do Chorvátska, Grécka či Španielska. Naopak, na Slovensko ich v porovnaní s obdobím pred pandémiou prišlo asi o 30 percent menej. Dáta vo štvrtok zverejnila Asociácia cestovných kancelárií (ACK) ČR.

Trendy sa nemenia

„Z dlhodobého pohľadu sa nemenia vyhľadávané letné destinácie – letecky Česi najčastejšie cestujú do Grécka, Španielska vrátane Kanárskych ostrovov, Turecka či Bulharska a Egypta,“ spresnil podpredseda ACK Jan Papež. Autobusovou alebo vlastnou dopravou Česi najčastejšie cestujú do Chorvátska a Talianska a z bližších krajín na Slovensko a do Rakúska, doplnil.

Chorvátsko podľa neho tento rok určite presiahne 900-tisíc klientov z ČR. Grécko sa priblíži k pol miliónu, čo znamená 15-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Rekordné číslo dosiahne aj počet Čechov dovolenkujúcich v Španielsku. Server iDNES.cz upozornil, že Slovensko cestovateľskú pauzu v čase pandémie nezvládlo, čo sa teraz odráža na počte prichádzajúcich návštevníkov.

Slovenská strata, poľský profit

„Všetci si pamätáme, že sme mohli cestovať do mnohých iných krajín, ale na Slovensko nie. Tam sa Česi vracajú pomaly, je to o 30 až 35 percent ľudí menej, než do krajiny jazdilo pred covidom,“ vysvetlil Papež. Tento rok by tak podľa dát ACK mohlo na Slovensko vycestovať asi 600-tisíc Čechov. Pred covidom to však bolo 900-tisíc. Z úbytku českých cestujúcich ťažilo podľa servera Poľsko, kam Česi začínajú cestovať viac.

Záujem však majú aj o dovolenku doma. V porovnaní s minulým rokom sa počet českých turistov v ČR zvýšil o sedem percent. V hoteloch či penziónoch sa ubytovalo 5,4 milióna turistov. „Ide o historický rekord a sme radi, že záujem o tuzemsko nastavený počas covidu sa udržal a máme záujem stále viac poznávať svoju vlasť,“ povedal podpredseda ACK Petr Krč. Zahraniční turisti však stále nemajú o dovolenku v ČR taký záujem ako pred pandémiou.