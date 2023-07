Stavebné firmy v Česku sa ocitajú v neľahkej situácii. Na jednej strane im inflácia zdražuje náklady, na strane druhej ubúdajú veľké zákazky, o ktoré by sa mohli uchádzať. Aby si zaistili dostatok práce v budúcich rokoch, začali v rámci konkurenčného boja pristupovať na ceny, ktoré sú pre nich často na hrane ziskovosti.

Týka sa to najmä firiem, ktorých podnikanie je naviazané na výstavbu bytov a kancelárií. Cenový boj o zákazky potvrdzujú sami developeri. „Práve teraz predávame byty v projekte Výhľady Barrandov II. Vo výberovom konaní, ktoré sme vypísali, bolo mnoho stavebných firiem ochotných pristúpiť na ceny, ktoré by predtým neakceptovali," uviedol majiteľ developerskej spoločnosti Ekospol Evžen Korec. Dodáva, že zľavy sú natoľko výrazné, že firme umožnili nastaviť cenu bytov nižšie, ako je cenový priemer v Prahe.

Príklad Ekospolu nie je ojedinelý. Potvrdzujú to dáta analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá niekoľkokrát do roka vykonáva prieskum medzi stavebnými podnikmi. Dve tretiny stavebných firiem priznávajú, že niekedy dokonca porušujú svoje interné smernice pri získavaní zákazky. Tam, kde je vyšší tlak na ceny, dochádza niekedy k ponúkaniu až dumpingových cien alebo neštandardných termínov dodávok, skonštatoval riaditeľ CEEC Research Petr Ondrášek.

Pokles objemu zákaziek

Stavebné firmy v Česku majú zatiaľ stále dosť práce vďaka zákazkám z predchádzajúcich rokov, ktoré sa teraz stavajú či dokončujú.

Do konca roka sa však situácia môže rýchlo zmeniť. Ekonómovia českému stavebníctvu predpovedajú ochladenie o dve percentá. Na to sa pripravuje napríklad aj šéf stavebnín Siko Tomáš Vala, ktorého firma dodáva kúpeľne developerom. „Teraz sa ešte dorábajú projekty, ale je pravda, že tie nové sú z veľkej časti pozastavené. To sa zatiaľ v našich dodávkach neprejavuje,“ vysvetlil Vala s tým, že zlom očakáva v druhej polovici roka.

Hoci Siko na trhu zaznamenalo pokles objemu zákaziek o 20 až 30 percent, zatiaľ sa to nepremietlo do tržieb. Drahý plyn, ktorý pri obkladoch a dlažbách tvorí tretinu hodnoty, v súčasnej dobe dokonca až polovicu, totiž vyhnal ceny nahor. A zatiaľ čo v období do júna 2023 malo Siko vyššie tržby ako v predošlých rokoch, do konca roka Vala očakáva, že tržby v Česku a na Slovensku o pár percent klesnú, celkovo ich však ženie nahor export.

Na výrazné spomalenie sa pripravuje aj najväčšia stavebná skupina Metrostav. „Dochádza k zrejmému poklesu na privátnom trhu najmä pri bytovej a administratívnej výstavbe, a to sa následne odráža v celom stavebníctve,“ povedal hovorca Metrostavu Radim Mana.

Developeri pozastavujú projekty

Významná časť developerov v Česku začala svoje projekty pozastavovať už koncom minulého roka. Dôvodom je v prvom rade rast úrokových sadzieb, ktoré predražujú financovanie projektov, ale aj hypoték, v dôsledku čoho výrazne ochladol dopyt po nových bytoch.

Trend ilustrujú čísla Českého štatistického úradu z apríla. Produkcia v pozemnom staviteľstve, teda pri výstavbe bytov, kancelárií a ďalších nebytových priestorov, sa k spomínanému mesiacu znížila medziročne o 5,3 percenta.