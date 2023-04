Českí pekári predávajú piate najlacnejšie pečivo v Európskej únii, zároveň im ale stúpli náklady na energie výrazne viac ako v ostatných krajinách. Povedal to výkonný riaditeľ Zväzu pekárov a cukrárov v Českej republike Bohumil Hlavatý, podľa ktorého sú preto českí pekári pod oveľa väčším ekonomickým tlakom a cena pečiva stagnuje od vlaňajšieho novembra.

Český minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) minulý týždeň povedal, že ceny obilia aj energie sú teraz výrazne nižšie ako vlani, a chce preto preveriť, prečo pečivo nezlacňuje. Podľa dnešných údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) je cena pšenice najnižšia od februára 2022.

Ekonóm Lukáš Kovanda dnes poukázal na to, že hoci sa pšenica teraz predáva za ceny ako pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, napríklad múka je o zhruba 40 percent drahšia ako pred vojnou. „V najbližšom čase by tak malo dôjsť k citeľnému zlacneniu múky, lebo inak bude zjavné, že si spracovatelia pšenice, napríklad mlynári, prirážajú nebývalú maržu,“ uviedol. Zlacnenie by podľa neho malo nastať aj pri pečive, ktoré oproti časom pred vojnou zdraželo zhruba o 30 percent.

Zdraželo najmenej z V4

B. Hlavatý uviedol, že zväz sa pre rozhodnutie protimonopolného úradu nemôže vyjadrovať k predikcii cien pekárenských výrobkov. „Cena pečiva od výrobcov je viac-menej konštantná už od novembra 2022. Priemerná miera zdraženia pečiva v cenách výrobcov je podľa Eurostatu v ČR zhruba 170,5 percenta oproti januáru 2015 s tým, že priemer za celú EÚ je 169,5 percenta,“ doplnil výkonný riaditeľ. V ČR podľa neho pečivo zdraželo najmenej z krajín vyšehradskej štvorky, v posledných mesiacoch rastie jeho cena napríklad vo Francúzsku alebo Nemecku.

Hovorca Poľnohospodárskeho zväzu ČR Vladimír Pícha poukázal na to, že vplyv cien komodít na konečných cenách potravín je obmedzený a pohybuje sa medzi desiatimi až dvadsiatimi percentami výslednej ceny. „Ak však bol rast cien poľnohospodárskych komodít zámienkou pre rast cien potravín, mal by byť pri aktuálnom poklese dôvodom zníženia cien pre spotrebiteľov. Pri výrobe funguje akási zotrvačnosť, takže v súčasnosti potravinári spracovávajú surovinu nakúpenú pred niekoľkými mesiacmi,“ doplnil. Uviedol, že v rastlinnej výrobe sa ceny väčšiny komodít už dostali pod minuloročnú úroveň.

Ceny priemyselných výrobcov v marci vzrástli medziročne o 10,2 percenta, čo bolo najmenej od októbra 2021. V poľnohospodárstve rast cien predstavoval 11,6 percenta, zhruba o desať percentuálnych bodov menej ako vo februári. Celkovo stúpli ceny v rastlinnej výrobe medziročne o 1,4 percenta a v živočíšnej výrobe o 29,6 percenta. Okrem vajec zdraželi napríklad ošípané, ktorých cena stúpla takmer o polovicu. Zhruba o štvrtinu drahšie bolo mlieko a hydina.

„Pri živočíšnych komoditách medziročné zvýšenie ovplyvnil predovšetkým rast cien bravčového mäsa a mlieka, ktoré sa v predchádzajúcom období stretávali skôr s opačným problémom – klesajúcou cenou. V súčasnosti sa tak ceny živočíšnych komodít dostávajú na rentabilné hodnoty,“ dodal Pícha.