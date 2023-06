Česká automobilka Škoda Auto chce v prázdninových mesiacoch pridať vo výrobe takzvanú šiestu nočnú zmenu, teda z piatku na sobotu. Rozšírenie výroby má pokryť čakajúce zákazky po tom, čo posledné dva roky automobilka zmeny kvôli nedostatku dielov skôr rušila.

Odbory chcú o podmienkach šiestych smien vyjednávať, mali by byť dobrovoľné a ohodnotené priemerne čiastkou 6 400 českých korún (približne 270 eur) v hrubom za zmenu.

Uviedol to týždenník Škodovácky odborár. Odbory víkendové zmeny v lete predtým odmietali.

„Podniková rada bola oboznámená s požiadavkou firmy na nadčasové zmeny v letnom koridore a jednomyseľne súhlasila, zároveň udelila mandát vedeniu Odborov KOVO na vyjednanie zodpovedajúcich podmienok so zapojením predsedov dotknutých oblastí," uviedol týždenník.

Odbory požadujú, aby zamestnanci dostali za letnú nadčasovú zmenu navyše 6 400 korún brutto. Zmena by mala byť dobrovoľná, výnimkou sú atypické systémy, a to 17-zmenný v lakovni MB A a 18-zmenný v Kvasinách. Týždenník poukázal na to, že pri nočných zmenách by zamestnancom prácu nemali sťažovať vysoké teploty a časť víkendu pre nich zostane voľná.

Vedenie automobilky chce, aby tohtoročná celozávodná dovolenka ovplyvnila výrobu čo najmenej.

„Bude sa teda vyrábať až do poludňajšej chvíle a zároveň čo najviac hneď od začiatku po dovolenke. To znamená, že budú potrebné tímy zamestnancov na dokončenie výbehu po ukončení výroby a tiež na prípravu plného rozjazdu výroby pred koncom dovolenky," uviedol týždenník. Dvojtýždňová celozávodná dovolenka tento rok začne v automobilke 24. júla.

Za tohtoročný prvý štvrťrok automobilka vyrobila vo svojich závodoch 266 600 vozidiel, čo znamená nárast o 13,4 percenta v porovnaní s minuloročným prvým kvartálom. Dodávky zákazníkom po celom svete dosiahli 209 600 automobilov, teda o 12,6 percenta medziročne viac. Vlani dodala zákazníkom celosvetovo 731 300 vozidiel, čo bolo medziročne o 16,7 percenta menej.