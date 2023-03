Česko chce od Švajčiarska odkúpiť bližšie neupresnený počet starších tankov Leopard 2. Podľa agentúry AFP to v pondelok povedala švajčiarska ministerka obrany Viola Amherdová. Žiadne ďalšie podrobnosti neuviedla. O odkúpenie tankov Leopard 2 minulý týždeň požiadalo aj Nemecko.

Švajčiarsko má v súčasnosti 230 tankov Leopard 2, z ktorých 134 je v službe a 96 je vyradených - nie sú však „mimo prevádzky“. Podľa švajčiarskych zákonov možno predať iba také vojenské vybavenie, ktoré je mimo služby. O tom, či tanky tento status získajú, rozhoduje parlament.

Nemecko minulý týždeň uviedlo, že chce od Švajčiarska získať tanky Leopard 2 z osemdesiatych rokov. Príslušná žiadosť bola zaslaná ministerstvu obrany v Berne.

Tanky nemôžu ísť na Ukrajinu

Vzhľadom na to, že Švajčiarsko v mene neutrality zakazuje transfer vojenského vybavenia do krajiny, ktorá je vo vojne, Berlín uistil Švajčiarsko, že tanky nebudú reexportované na Ukrajinu, uviedlo ministerstvo. Rovnaké pravidlo by malo platiť aj pre žiadosť Českej republiky. Predaj Švajčiarskom vlastnených tankov nemeckej výroby by všetkým mohol umožniť navýšenie pomoci Ukrajine, pretože by nimi Nemecko a ďalšie krajiny mohli nahradiť stroje už dodané či prisľúbené Kyjevu.

Česko je významným dodávateľom zbraní Ukrajine, vrátane tankov sovietskej výroby rovnakého typu, aký používa ukrajinská armáda. Nemecko má Česku dodať celkom 14 tankov Leopard 2A4 a jedno vyslobodzovacie vozidlo ako náhradu za výzbroj sovietskeho pôvodu.

Nekompromisný postoj Švajčiarska

Od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu sa vo Švajčiarsku rozvírila debata o dodávkach zbraní. Táto krajina, ktorá nie je súčasťou EÚ, síce prijala všetky sankcie zavedené Bruselom proti Moskve, ale neústupne trvá na svojej vojenskej neutralite. Napriek tomu, že Kyjev a jeho spojenci naliehali, aby švajčiarska vláda povolila reexport zbraní a munície na Ukrajinu, zatiaľ zmietla žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska zo stola. V parlamente pokračujú rôzne iniciatívy na uvoľnenie týchto pravidiel, ale rozhodnutie sa neočakáva skôr ako za niekoľko mesiacov.