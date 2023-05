Rada Českej národnej banky na svojom stredajšom zasadnutí pravdepodobne ponechá základnú úrokovú sadzbu na úrovni sedem percent, ktorá platí od júna minulého roka. Zhoduje sa na tom väčšina analytikov. Nikto z nich nepočíta so znížením základnej sadzby, a to ani vzhľadom na vyjadrenia členov bankovej rady z posledných dní. Nevylučujú však prekvapenie v podobe mierneho zvýšenia sadzieb.

Zrýchľujúca sa dynamika miezd

„Väčšina ekonomických ukazovateľov sa v posledných troch mesiacoch vyvíjala približne v súlade s očakávaniami, takže členovia bankovej rady nebudú vidieť dostatočne silné dôvody na zmenu politiky,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus Vít Hradil. „Rizikom je teraz možné zvýšenie inflačných očakávaní v českej spoločnosti, ktoré by sa prejavilo v silnom raste miezd, na čo by ČNB naopak musela reagovať sprísnením politiky. Na údaje o mzdách si však budeme musieť ešte nejaký čas počkať,“ upozornil.

„ČNB drží svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na siedmich percentách už od júna minulého roku. K ďalšiemu zvyšovaniu sa neuchýlila aj napriek tomu, že inflácia od tej doby pokračovala v raste. Rovnako sa tak zrejme neuchýli ani teraz k zmene úrokovej sadzby, hoci inflácia začala mierne spomaľovať,“ uviedol Lukáš Raška, analytik investičnej spoločnosti Portu.

Podľa Jakuba Seidlera, hlavného ekonóma Českej bankovej asociácie, trhový konsenzus očakáva stabilitu sadzieb. Kroky bankovej rady však nemusia byť jednoznačné. Poukázal na zrýchľujúcu sa dynamiku miezd a inflačný efekt fiškálnej politiky. „Stredajšie zasadnutie ČNB tak môže v konečnom dôsledku priniesť prekvapenie v podobe mierneho zvýšenia sadzieb, ktoré by malo najmä signalizačný charakter. Na druhej strane by to pôsobilo preventívne proti prípadnému oslabeniu koruny,“ povedal.

Úrokové sadzby zrejme ešte porastú

Tomáš Jícha, podpredseda predstavenstva investičnej spoločnosti Tesla, by privítal zníženie úrokových sadzieb, pretože podľa neho majú vysoké úrokové sadzby negatívny vplyv na ekonomiku. Nemyslí si však, že k tomuto kroku dôjde na zasadnutí bankovej rady. „ČNB celkom jasne deklarovala, že základné úrokové sadzby nezníži, kým inflácia neklesne na jednocifernú úroveň. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by banková rada na svojom najbližšom zasadnutí pristúpila k zníženiu sadzieb,“ povedal.

V správach médií z minulého týždňa členovia bankovej rady celkom jasne vylúčili zníženie základnej sadzby. Naopak, zdôraznili, že by ju mohli začať znižovať neskôr, oproti očakávaniam trhu, ktoré predpokladajú prvé zníženie na augustovom alebo septembrovom zasadaní bankovej rady.

Základná úroková sadzba je od júna minulého roka na úrovni sedem percent. Na marcovom zasadaní bankovej rady šesť členov bolo za jej zachovanie na stabilnej úrovni, pričom iba Tomáš Holub navrhol jej zvýšenie o 0,25 percentuálneho bodu. Guvernér ČNB Aleš Michl opakovane vyhlásil, že centrálna banka bude držať úrokové sadzby na zvýšenej úrovni dlhšie obdobie, aby zabezpečila návrat inflácie k dvojpercentnému cieľu. V marci dosiahla medziročná inflácia v Českej republike 15 percent.