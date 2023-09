V porovnávaní cien energií s Českou republikou by mali slovenskí politici pribrzdiť. Myslia si to analytici z Dáta bez pátosu. Slovenskí politici vo víre predvolebného boja varujú pred českým scenárom pri cenách energií, lebo Česi vraj podľa nich platia za energie pomaly najviac v Európe. Niektorí politici dokonca tvrdia, že za elektrinu platia Slováci štvornásobne viac ako Česi. „Dáta hovoria o inom. Za elektrinu platíme asi dvojnásobok a za plyn asi 2,4-násobok,“ uviedli analytici na sociálnej sieti.

Väčším problémom ako rozdiel v cenách energií je však podľa analytikov iný fakt. Česi už totiž majú cenové nárasty pri energiách postupne za sebou. Slovákov to ešte len čaká. „Už to majú za sebou a cenové nárasty nenastali v poslednom roku, ale postupne v rokoch 2022 a 2023,“ dodali analytici.

V Českej republike majú podľa analytikov na rozdiel od nás nastavenú adresnú pomoc v boji s drahými energiami. Majú príspevok na bývanie, ktorý poberá viac ako päť percent domácností. „U nás poberá príspevok na bývanie asi jedno percento domácností a oproti českému v priemernej výške vyše 200 eur je to u nás v polovičnej výške,“ podotkli analytici.

Dobrou správou je podľa analytikov to, že energie na burzách budú v roku 2024 budú lacnejšie ako v tomto roku a v roku 2025 lacnejšie ako v roku 2024. „Toho sa dožijú v Česku. U nás zas opačne a oneskorene, my len začneme ceny dvíhať. Tak to veru je a bude,“ konštatovali analytici.