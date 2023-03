Vysoké ceny potravín mnohých nútia k nákupom za hranicami. Slováci však nie sú jediní, ktorí do obchodov cestujú k susedom. Chodiť nakupovať do Poľska či Nemecka začali vo veľkom aj Česi. Z obchodov podľa portálu iDnes odchádzajú s kuframi plnými potravín.

V Poľsku sú nákupy lacnejšie

Podľa informácií českého portálu na nákupy do Poľska nechodia len obyvatelia, ktorí žijú v blízkosti hraníc. Pre vysoké ceny potravín za lacnejšími produktami niektorí Česi cestujú aj hodiny.

„Drahé to pre nás bolo už predtým po covide, ale teraz to začalo byť skutočne neúnosné. To, čo sme tu dnes nakúpili, by v Česku stálo aj tritisíc korún (v prepočte zhruba 125,25 eura). Tu sme zaplatili zhruba 1 500 (približne 62,61 eura). Mesačne tak ušetríme aj polovicu toho, čo dávame za jedlo,“ vyjadril sa pre iDnes senior Zdeněk, ktorého oslovili pred predajňou poľského Lidlu.

Rozdiely v cenách sú viditeľné najmä v prípade masla, mäsa, vajec aj zeleniny. Okrem Poľska však niektorí Česi jazdia nakupovať aj do Nemecka, kde však ceny dosahujú približne rovnakú úroveň. Rozdiel však vraj zákazníci vidia v kvalite jednotlivých produktov.

Priestor na zlepšenie existuje

K problému sa pre iDnes vyjadril aj ekonóm Tomáš Maier. Ten tvrdí, že v dôsledku nákupov v zahraničí môže štát prichádzať o veľké peniaze.

„Vláda by si mala nechať spracovať serióznu analýzu, koľko na tom daňovo strácame, a potom urobiť konkrétne rozhodnutie. Je až prekvapujúce, že toto vládu nenapadlo,“ tvrdí ekonóm.

T. Maier však pred zasahovaním do trhu cez priamu reguláciu cien potravín či ich zastropovaním varuje.

Zastáva však názor, že sú k dispozícii aj iné možnosti.

„Vláda môže regulovať ceny cez sadzbu DPH a potom samozrejme nepriamo dohľadom nad obchodníkmi. Tu by som videl určite priestor na zlepšovanie,“ radí T. Maier.