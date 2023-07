Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur a ostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy eur.

Dočasne poverená podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti Slovenska a eurofondy Lívia Vašáková o tom informovala po štvrtkovom rokovaní vlády.

Podiel čerpania eurozdrojov sa v priebehu júna zvýšil medzimesačne zo 70,41 percenta na 73,58 percenta „Čerpanie za posledný mesiac bolo 458 miliónov eur,“ uviedla vicepremiérka.

Vláda znova prerokovala informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a plánu obnovy.

Podľa Vašákovej prijali uznesenie zamerané na zefektívňovanie procesu dočerpania starých eurofondov, napríklad zjednodušovaním verejného obstarávania.

„Takisto rezorty budú mať za úlohu nájsť náhradné opatrenia pre prípad, že by nebolo možné zazmluvnené projekty zrealizovať. Sú to rýchle opatrenia na to, aby sme peniaze do konca roka vedeli vyčerpať,“ priblížila Vašáková.

Ďalšie úlohy sa podľa nej týkajú jednotlivých rezortov a plánu obnovy. Napríklad, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie dostalo úlohy ku kvantovým komunikačným technológiám a k superpočítaču.