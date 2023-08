Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach by sa malo v najbližších dňoch spomaliť až zastaviť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. „Ďalší týždeň by sa mohol rast cien na pumpách spomaliť a v lepšom prípade aj zastaviť. Cena komodity je výrazne volatilnejšia a iba za posledný mesiac zdražela asi o desať percent. O ďalšom vývoji na maloobchodných totemoch domácich púmp môžu rozhodnúť najbližšie dni. Zdá sa však, že najväčší nápor na rast cien by mohol byť nateraz za nami,“ povedal Gábriš.

Ako informoval Štatistický úrad SR, priemerná cena 95-oktánového benzínu bola na úrovni 1,703 eura za liter. Je tak na najvyššej úrovni od novembra minulého roka. Benzín s číslom 98 išiel hore o 0,056 eura, teda o 3,04 percenta na 1,899 eura za liter. „Cena 95-ky je v porovnaní so začiatkom roku vyššia asi o 14 percent a 98-čky zhruba o 13 percent,“ dodal Gábriš.

Cena nafty je v porovnaní so začiatkom roku stále nižšia, a to o 3,5 percenta. V 31. týždni sa jej cena v maloobchodnej sieti v priemere zvýšila o 3,78 percenta na priemernú úroveň 1,563 eura za liter. Nafta je v medziročnom porovnaní stále výrazne lacnejšia, a to o 14 percent.

Ceny ropy na svetových trhoch tlačia na rast maloobchodných cien. „Dôvodom bolo obmedzovanie ponuky zo strany niektorých členov OPEC+ skupiny ako Saudská Arábia alebo Rusko. Ďalším faktorom bol pokles zásob v USA,“ konštatoval Gábriš.