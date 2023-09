Ceny ropy sa uprostred týždňa zvyšujú, v stredu pridávali zhruba dve percentá s tendenciou ďalej sa zvyšovať. Vplyv majú najmä obavy z nízkej ponuky suroviny pred zimou, produkciu totiž obmedzili dobrovoľné škrty v ťažbe, ku ktorým pristúpil OPEC+.

Cena severomorskej ropy Brent zdolala 96 dolárov a neskôr sa dostala k 97 dolárom za barel. Vykázala tak rast o viac ako tri percentá, uviedla agentúra Reuters. Americká ľahká ropa WTI si v pripisovala vyše tri percentá a predávala sa za bezmála 93,70 dolára za barel.

„Pokiaľ nebude prijaté rozhodnutie o zvýšení produkcie, zostane globálny trh s energiami napätý a počas tejto doby je riziko výraznej korekcie stále relatívne nízke,“ povedal analytik Ole Hansen zo spoločnosti Saxo Bank.

Saudská Arábia a Rusko, ktoré patria do skupiny OPEC+, predĺžili dobrovoľné zníženie produkcie spolu o 1,3 milióna barelov denne až do konca tohto roka. Trhy sa zároveň obávajú, že by zásoby ropy v Spojených štátoch v kľúčovom prekladisku Cushing v Oklahome mohli klesnúť pod minimálnu prevádzkovú úroveň.

Utorkové údaje však ukázali, že zásoby ropy v USA v minulom týždni vzrástli asi o 1,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali pokles, a to zhruba o 300-tisíc barelov.