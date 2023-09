Ceny ropy vzrástli približne o dve percentá, pričom cena Brentu prekročila 90 dolárov za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na najnovšie informácie zo strany kľúčových producentov Saudskej Arábie a Ruska, ktoré oznámili, že svoje dobrovoľné produkčné/vývozné škrty predlžujú až do konca roka.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 15.32 h SELČ 90,57 dolárov za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,57 dolárov (1,76 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 87,49 dolárov za barel. V porovnaní s predchádzajúcu uzávierkou to predstavuje rast o 1,94 dolárov, alebo 2,27 percenta.

Náladu na trhoch ovplyvnilo najmä nové oznámenie Saudskej Arábie, ktorá uviedla, že svoj program dobrovoľnej redukcie ťažby v rozsahu jeden milión barelov denne predlžuje o tri mesiace až do konca roka. Pôvodne sa čakalo, že dobrovoľné produkčné škrty, ktoré Rijád začal realizovať od júla, predĺži iba do konca októbra. Tlačová agentúra Saudskej Arábie SPA dodala, že vláda bude situáciu na trhu sledovať a každý mesiac prehodnocovať.

Navyše, k Rijádu sa pripojilo aj Rusko. To oznámilo predĺženie svojho dobrovoľného programu obmedzovania exportu ropy. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak uviedol, že Moskva predĺži svoje vývozné škrty v objeme 300-tisíc barelov denne do konca tohto roka. Cieľom je podľa neho udržanie stability a rovnováhy na ropných trhoch.