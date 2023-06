Po výrazných stratách počas pondelkového obchodovania sa ceny ropy v utorok zotavili a vzrástli o viac než tri percentá. Cena ropy Brent vzrástla nad 74 dolárov a cena americkej WTI nad 69 dolárov za barel. Náladu na ropných trhoch podporilo najmä rozhodnutie čínskej centrálnej banky znížiť krátkodobú úrokovú sadzbu s cieľom podporiť ekonomiku. To by mohlo podporiť dopyt po rope.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19:04 SELČ 74,34 dolára za barel. Oproti pondelkovej uzávierke to znamená rast o 2,50 dolára. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 69,46 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,34 dolára alebo 3,49 percenta.

Trhy reagovali najmä na rozhodnutie čínskej centrálnej banky znížiť sedemdňovú reverznú repo sadzbu z dvoch percent na 1,9 percenta. Banka tak urobila prvýkrát od augusta minulého roka.

V pondelok sa pritom ceny ropy prepadli zhruba o štyri percentá. Aj v tomto prípade ich čiastočne ovplyvnili informácie z Číny, konkrétne nepriaznivé ekonomické údaje zverejnené minulý týždeň.