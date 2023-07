Ceny ropy vzrástli o vyše jedno percento , pričom cena Brentu prvýkrát od mája prekonala hranicu 80 dolárov za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na najnovšie informácie z USA o výraznejšom zmiernení inflácie, než sa čakalo.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 15.47 h SELČ 80,42 dolárov (72,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,02 dolára(1,28 percenta).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 75,99 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,16 USD (1,55 percenta).

Americké ministerstvo práce v stredu zverejnilo, že medziročná inflácia dosiahla v USA minulý mesiac tri percentá oproti májovej úrovni štyri percentá. To znamená najslabší rast spotrebiteľských cien od marca 2021. Trhy očakávajú, že americká centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí koncom júla úrokové sadzby ešte raz zvýši, potom by však už Fed mohol sprísňovanie menovej politiky ukončiť. Zastavenie ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb by pre ekonomiku znamenalo podporu, a tým aj podporu pre dopyt po rope.