Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 85 dolárov za barel. Náladu na trhoch ovplyvňuje najmä rozhodnutie Saudskej Arábie a Ruska znížiť produkciu, ktoré prekonalo aj obavy z vývoja globálneho ekonomického rastu a vysokých úrokových sadzieb.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6:58 SELČ 85,33 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,62 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,87 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 62 centov alebo 0,76 percenta. Septembrový kontrakt exspiruje v utorok 22. augusta.

Za minulý týždeň však obidva kontrakty zaznamenali prvý pokles za osem týždňov, pričom ceny ropy klesli približne o dve percentá. Podpísalo sa pod to posilnenie kurzu dolára, ktorý nahor posunuli zvýšené obavy, že úrokové sadzby zostanú na vysokej úrovni dlhšie, než sa pôvodne odhadovalo. Obavy na trhoch zvýšila aj zhoršujúca sa realitná kríza v Číne.

Na začiatku tohto týždňa však trhy opäť obrátili pozornosť na celkovú ponuku. Ako povedal Stefano Grasso zo spoločnosti 8VantEdge v Singapure, export ropy z krajín zoskupených v OPEC+ by sa po júlovom poklese znížiť aj v auguste, na čo poukazujú predbežné údaje spoločnosti Kpler, ktorá mapuje pohyb tankerov. „Celková ponuka smeruje nadol, dopyt opačným smerom. Dokiaľ nedôjde k recesii a dopyt neklesne, prípadne sa aspoň nespomalí jeho rast, OPEC+ to má pod kontrolou," povedal Grasso.