Po poklese v predchádzajúcom obchodovaní sa ceny ropy vrátili v utorok k rastu, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 85 dolárom za barel (159 litrov). Trhy očakávajú, že správy z USA poukážu na pokles ropných zásob a ceny komodity podporili aj správy z Indie o pokračujúcom vysokom dopyte po palivách.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.49 h SELČ 84,83 dolára (77,72 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 65 centov (0,77 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 80,43 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 69 centov alebo 0,87 percenta.

Trhy čakajú na informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý by mal zverejniť odhad vývoja ropných zásob v USA za týždeň do 7. apríla. Päť analytikov oslovených agentúrou Reuters uviedlo, že podľa nich API zverejní pokles zásob ropy zhruba o 1,3 milióna barelov.

Podporu cenám ropy poskytli aj údaje z Indie, tretieho najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete. Na základe ostatných údajov sa spotreba pohonných látok v Indii zvýšila v marci medziročne o 5 percent na rekordných 4,83 milióna barelov denne. India zároveň zostáva hlavnou destináciou pre ruskú ropu po tom, ako v dôsledku západných sankcií pre vojnu na Ukrajine Rusko presmerovalo svoje dodávky suroviny na nové trhy, najmä do Ázie.

