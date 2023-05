Ceny ropy v utorok prudko klesajú a prepadli sa na najnižšiu hodnotu za päť týždňov.

Okolo 18:00 stredoeurópskeho času cena severomorskej ropy Brent klesala o 4,2 percenta na 75,96 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase strácala 4,5 percenta a obchodovala sa okolo 72,29 dolára za barel.

Americká ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že americkej vláde by mohli do mesiaca dôjsť peniaze a vláda pravdepodobne nebude schopná splniť všetky platobné záväzky do začiatku júna. To prinútilo prezidenta Joea Bidena, aby budúci týždeň zavolal do Bieleho domu štyroch najvyšších predstaviteľov Kongresu. Náklady na poistenie proti platobnej neschopnosti USA dosiahli nové maximá.

Ceny ropy sa dostali do tlaku tiež po tom, ako oficiálne údaje cez víkend ukázali, že výrobná aktivita v Číne v apríli nečakane klesla, prvýkrát od decembra. Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy. Podľa analytikov na ceny negatívne pôsobí tiež nepriaznivý ekonomický výhľad v iných častiach sveta a nepredvídateľné akcie centrálnych bánk pri ich snahe spomaliť infláciu.

Očakáva sa, že centrálna banka USA v stredu zvýši úrokové sadzby. Vo štvrtok by mala zvýšiť sadzby aj Európska centrálna banka. Vyššie úroky by mohli spomaliť hospodársky rast a znížiť dopyt po energiách.

Ropu by mohla podporiť správa o týždňovom stave zásob v USA. Podľa prieskumu zásoby ropy v uplynulom týždni klesli o zhruba jeden milión barelov. Po prvý raz od decembra tak zaznamenali pokles tretí týždeň po sebe.