Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla v závere piatkového obchodovania o 73 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 90,65 dolára za barel. Bola to najvyššia uzávierka od 16. novembra 2022.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom vzrástla ku koncu obchodovania o 64 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 87,51 dolára za barel. V tomto prípade to bola najvyššia uzávierka od 6. septembra, stredajšia uzávierka však bola rovnako ako cena Brentu najvyššia od novembra minulého roka a rozdiel v cenách WTI medzi 6. a 8. septembrom bol iba dva centy.

Za celý týždeň vzrástla cena ropy Brent aj WTI zhruba o dve percentá. Za predchádzajúci týždeň sa v prípade Brentu zvýšila približne o päť percent a v prípade WTI o sedem percent.

„Nikto nepochybuje, že OPEC+ bude tento trh udržiavať až do zimy napätý,“ povedal Edward Moya, analytik zo spoločnosti OANDA. Poukázal tak na rozhodnutie Saudskej Arábie a Ruska zo začiatku tohto týždňa predĺžiť svoje dobrovoľné škrty v produkcii a vývoze ropy až do konca roka. Pôvodne sa čakalo, že ich predĺžia iba na október, teda o jeden mesiac. Obidve krajiny spoločne tak budú redukovať ponuku ropy až do konca decembra o 1,3 milióna barelov denne, z toho Rijád o jeden milión barelov za deň.