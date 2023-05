Ceny ropy sa vo štvrtok zotavili a cena Brentu prekročila 73 dolárov za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zlepšili signály z americkej centrálnej banky, že po sérii zvyšovaní úrokových sadzieb by mohla tento trend prerušiť. Avšak prepad cien ropy o viac než 9 percent, ktoré zaznamenali za posledné tri dni, však štvrtkový rast ani zďaleka nevykompenzoval. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.53 h SELČ 73,07 dolárov (66,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 74 centov (1,02 %). Od piatka klesla cena Brentu do stredajšej uzávierky o viac než 9 percent a na začiatku štvrtkového obchodovania zaznamenala nakrátko pokles až na 71,28 dolárov za barel.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 69,17 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 57 centov (0,83 %). Od piatka minulého týždňa klesla cena WTI do stredajšej uzávierky o takmer 11 percent a na začiatku štvrtkového obchodovania klesla až na 63,64 dolárov za barel.

Pod pokles cien počas týždňa sa čiastočne podpísali údaje z čínskeho výrobného sektora, ktoré pred pár dňami zverejnil čínsky štatistický úrad, najmä však očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Federálny rezervný systém (Fed) hlavnú úrokovú sadzbu v stredu o 25 bázických bodov aj zvýšil, centrálna banka však zároveň signalizovala, že s ďalším zvyšovaním sadzieb by si mohla dať pauzu.