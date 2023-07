Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 76 dolárov za barel. Náladu na trhoch ovplyvňujú najmä očakávania zvýšenia úrokových sadzieb zo strany kľúčových centrálnych bánk, ktoré prekonali aj informáciu o poklese ropných zásob v USA.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19:23 SELČ 76,14 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 51 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 71,47 dolára barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov.

Trhy sa pripravujú na ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb v USA a eurozóne. Centrálne banky na obidvoch trhoch poukazujú na vysokú infláciu, ktorú potrebujú dostať pod kontrolu. Tá sa síce v posledných mesiacoch zmierňuje, stále je však vysoko nad inflačným cieľom na úrovni dvoch percent. Rast úrokových sadzieb však znižuje dopyt, čo už pocítili viaceré sektory hospodárstva. Ďalšie zvýšenie sadzieb tak môže znamenať zníženie dopytu po rope.

Výraznejšiemu poklesu cien ropy zabránila správa o poklese ropných zásob v USA za minulý týždeň. Americké ministerstvo energetiky vo štvrtok oznámilo, že zásoby ropy v USA klesli o 1,5 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom o jeden milión barelov. Pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov.