Ceny ropy sa v porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním prakticky nemenili a cena Brentu sa drží iba tesne nad 84 dolármi za barel. Na trhy totiž stále pôsobia obavy z pokračujúceho spomaľovania rastu kľúčovej čínskej ekonomiky a zároveň obmedzovanie ponuky ropy na svetových trhoch. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do ôsmej hodiny 84,01dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o dva centy (0,02 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,65 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o jeden cent (0,01 percentuálneho bodu). Utorkové obchodovanie ukončili ceny ropy v obidvoch prípadoch poklesom zhruba o 0,5 percenta.

Na trhy pôsobia protichodné faktory, na jednej strane pokračujúce problémy čínskej ekonomiky, na druhej strane obmedzovanie dodávok suroviny zo strany kľúčových producentov, ako Saudská Arábia a Rusko. Navyše, trhy vyčkávajú na signály ďalších krokov centrálnych bánk v súvislosti s úrokovými sadzbami. O tom by koncom tohto týždňa mali centrálni bankári diskutovať na výročnom stretnutí v Jackson Hole v štáte Wyoming.

„Investori sú pred Jackson Hole opatrní. Čakajú na náznaky ďalších krokov, najmä zo strany americkej centrálnej banky,“ povedal Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti NS Trading, divízie Nissan Securities.