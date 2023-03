Ceny ropy v stredu ráno klesali po zverejnení správy o nečakanom náraste zásob komodity v USA.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji do 5:00 dosiahla 75,95 dolára (70,48 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 37 centov (0,5 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 69,28 dolára/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 39 centov alebo 0, 6 percenta.

Zásoby ropy podľa údajov Amerického ropného inštitútu v týždni končiacom sa 17. marca vzrástli približne o 3,3 milióna barelov. To by mohlo znamenať, že dopyt po pohonných látkach sa bude oslabovať. Analytici pritom očakávali pokles zásob zhruba o 1,6 milióna barelov.

Pozornosť trhov sa zameriava na americkú centrálnu banku (Fed), ktorá v stredu ukončí dvojdňové zasadnutie venované menovej politike. Šéf Fedu Jerome Powell by mal predstaviť aktualizované prognózy vývoja ekonomiky a informovať o ďalšom smerovaní v oblasti úrokových sadzieb.

Väčšina analytikov očakáva, že Fed oznámi zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. To by znamenalo ich nárast deviaty raz po sebe. Iba menší počet analytikov a obchodníkov na finančných trhoch počíta s tým, že Fed sa v dôsledku súčasných turbulencií na trhoch rozhodne pre pauzu a zvyšovanie sadzieb odloží. To by mohlo povzbudiť ekonomickú aktivitu a následne aj zvýšiť dopyt po rope.