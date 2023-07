Ceny ropy v závere týždňa oslabovali. Americký dolár posilnil a obchodníci s ropou sa rozhodli realizovať zisky z predchádzajúceho silného rastu. Za celý týždeň si však oba kontrakty pripísali zisk.

Okolo 18: 20 SELČ cena severomorskej ropy Brent klesala o 1,4 percenta a obchodovala sa za 80,22 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase strácala 1,5 percenta a predávala sa za 75,74 dolára za barel.

„Zdá sa, že je to o vyberaní ziskov, pričom do popredia sa opäť dostávajú obavy o dopyt, pretože dolár oživuje," uviedol partner firmy Again Capital John Kilduff.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára voči košu popredných svetových mien, sa počas dňa dostal na najnižšiu hodnotu za 15 mesiacov, nakoniec však straty vymazal a opäť mierne posilňoval, pretože investori pred víkendom revidovali a upravovali svoje pozície. Silnejší dolár znižuje dopyt po rope, pretože zdražuje ropu pre neamerických investorov.

Za celý týždeň boli ceny ropy na ceste k rastu o viac ako dve percentá. Pomohlo im prerušenie dodávok v Líbyi a Nigérii, ktoré zvýšilo obavy z nedostatku ropy na trhu. Výrazne sa znížil aj vývoz ruskej ropy. Ak bude tento trend pokračovať aj v budúcom týždni, spôsobí to pravdepodobne ďalší rast cien, napísala agentúra Reuters.