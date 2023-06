Ceny ropy vo štvrtok vymazali počiatočné zisky spôsobené správou o väčšom znížení zásob v Spojených štátoch, ako sa očakávalo, a klesali. Dôvodom sú obavy, že zvyšovanie úrokových sadzieb by mohlo spomaliť globálny ekonomický rast.

Okolo 17: 55 SELČ cena severomorskej ropy Brent klesala o 0,3 percenta a predávala sa za 73,84 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase strácala rovnako 0,3 percenta a obchodovala sa za 69,38 dolára za barel.

V stredu oba indexy stúpli o zhruba tri percentá. Reagovali tak na správu amerického vládneho úradu pre energetické informácie EIA, ktorá ukázala, že zásoby za týždeň do 23. júna klesli o 9,6 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali, že sa znížia len o 1,8 milióna barelov.

Do popredia sa opäť dostávajú obavy z vplyvu, ktorý budú mať rastúce úrokové sadzby na ekonomický rast. Lídri popredných svetových centrálnych bánk v stredu potvrdili, že podľa ich názoru bude na skrotenie trvalo vysokej inflácie potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky. Stále však veria, že to môžu dosiahnuť bez toho, aby to spustilo plnú recesiu.

K tlaku na ceny prispeli aj zisky priemyselných firiem v Číne, ktoré za päť mesiacov klesli dvojciferným percentuálnym tempom. Čína je druhým najväčším konzumentom ropy na svete.