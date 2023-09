Ceny ropy sa na začiatku týždňa zvyšujú. Investori sa zamerali na hrozbu nedostatočných dodávok na trh vo štvrtom štvrťroku, vzhľadom na to, že Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné obmedzenia dodávok.

Cena severomorskej ropy Brent vykazovala rast o 0,7 percenta zhruba na 94,60 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI si pripisovala 1,1 percenta a predávala sa takmer za 91,80 dolára za barel.

Ropa zdražuje už tretí týždeň a jej cena sa pohybuje blízko najvyššej hodnoty od vlaňajšieho novembra. Je tiež na ceste k najväčšiemu kvartálnemu rastu od ruskej invázie na Ukrajinu v prvom štvrťroku minulého roka.

Americký finančný ústav Citi je ďalšou bankou, ktorá predpovedala, že cena ropy Brent by tento rok mohla prekročiť sto dolárov za barel. Rovnako generálny riaditeľ energetickej firmy Chevron Mike Wirth v rozhovore s agentúrou Bloomberg uviedol, že si myslí, že cena ropy prekročí hranicu sto dolárov za barel.

Saudská Arábia a Rusko tento mesiac predĺžili obmedzenia dodávok ropy na trh celkovo o 1,3 milióna barelov denne až do konca tohto roka. Podľa analytikov banky goruš by obmedzenie mohlo vo štvrtom štvrťroku spôsobiť na trhu deficit dva milióny barelov denne a následné čerpanie zásob by mohlo vystaviť trh ďalším cenovým skokom v budúcom roku.

Naďalej však pretrvávajú obavy o dopyt. Najväčším rizikom je Čína, a to kvôli pomalému oživeniu ekonomiky po pandémii choroby, aj keď dovoz tam zatiaľ zostáva vysoký.

Aj saudskoarabský minister energetiky Abdalazíz bin Salmán pri obhajobe zníženia ťažby uviedol, že pretrváva neistota ohľadom dopytu v Číne, rastu európskej ekonomiky a opatrení centrálnych bánk na zníženie inflácie.