Ceny ropy v utorok klesali. Mohli za to signály, že Európska centrálna banka ešte neskončila so zvyšovaním úrokových sadzieb. Rast úrokov môže spomaliť hospodársku aktivitu a znížiť dopyt po rope. Investori teraz očakávajú údaje, ktoré by mohli naznačiť vývoj spotreby pohonných hmôt v USA v čase vrcholiacej letnej vodičskej sezóny.

Okolo 18: 00 SELČ cena severomorskej ropy Brent klesla o dve percentá a obchodovala sa za 72,70 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v tom istom čase strácala rovnako dve percentá a predávala sa za 67,97 dolára za barel.

Analytik firmy Oanda Craig Erlam uviedol, že ceny sú predovšetkým v područí neustále sa meniacich očakávaní o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Prezidentka ECB Christine Lagardová v utorok povedala, že pre trvalo vysokú infláciu banka zatiaľ nevyhlási koniec zvyšovania úrokových sadzieb.

Analytici teraz čakajú na údaje o stave zásob ropy v Spojených štátoch, ktoré zverejní americký ropný inštitút API, ako aj vládny úrad pre energetické informácie. Prieskum uskutočnený agentúrou Reuters naznačuje, že zásoby pravdepodobne klesli.

Trh sa otriasol z obáv z víkendovej vzbury ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny, keď nakládka ruskej ropy pokračovala podľa plánu. Podľa analytikov sa vplyv geopolitického napätia rýchlo vyparil vzhľadom na neisté makroekonomické prostredie.