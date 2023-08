Ceny ropy vo štvrtok klesali. Mohli za to nepriaznivé ekonomické údaje z dôležitých krajín, ktoré môžu znamenať slabší dopyt. Investori teraz čakajú na piatkový prejav šéfa centrálnej banky USA Jeroma Powella, ktorý by mohol naznačiť, akým smerom sa budú ďalej vyvíjať úrokové sadzby v Spojených štátoch.

Okolo 17: 00 SELČ cena severomorskej ropy Brent klesla o 0,3 percenta na 82,97 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase strácala 0,3 percenta a predávala sa za 78,62 dolára za barel.

Podľa analytikov údaje o aktivite v spracovateľskom priemysle v stredu vykreslili skôr pochmúrny obraz stavu ekonomík po celom svete a vyvolali obavy o dopyt. V Japonsku v auguste už tretí mesiac za sebou klesla aktivita vo fabrikách. Podnikateľská aktivita v eurozóne sa znížila viac, ako sa čakalo, najmä v Nemecku. Britská ekonomika zrejme v tomto kvartáli klesne a hrozí, že skĺzne do recesie. Podnikateľská aktivita v USA sa v auguste priblížila k bodu stagnácie a rast bol najslabší od februára.

Pokles zmiernila správa o zásobách

Ponuka sa naopak zvyšuje. Ťažba ropy v Iráne by podľa tamojších médií mala do konca septembra vzrásť na 3,4 milióna barelov denne, hoci americké sankcie zostávajú v platnosti. Podľa informovaných zdrojov americkí predstavitelia tiež pripravujú návrh, ktorý by zmiernil sankcie voči venezuelskému ropnému sektoru a umožnil viacerým spoločnostiam a krajinám dovážať tamojšiu ropu, ak krajina prikročí k slobodným prezidentským voľbám.

Pokles cien čiastočne zmiernila správa o zásobách v USA. Tie sa v uplynulom týždni znížili o 6,1 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich zníženie o 2,8 milióna barelov. Rast zásob benzínu však naznačil, že dopyt po pohonných hmotách bol slabší, ako sa predpokladalo.