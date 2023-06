Ceny ropy sa v stredu ráno po dvoch dňoch strát zotavili. Očakávania, že Federálny rezervný systém zatiaľ neuvoľní prísnu menovú politiku, prevážili nad obavami zo spomalenia dopytu po komodite v Číne.

Šéf Fedu Jerome Powell neskôr počas dňa vystúpi v americkom Kongrese, kde by mal v súlade so svojimi skoršími vyjadreniami zopakovať, že viac ako rok trvajúce sprísňovanie menovej politiky sa v ekonomike zatiaľ nestihlo prejaviť a úrokové sadzby do konca roka pravdepodobne ešte porastú.

Ceny podporili aj odhady analytikov, podľa ktorých zásoby ropy USA v týždni do 16. júna klesli približne o 400-tisíc barelov.

Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate s dodávkou v júli sa v stredu okolo šiestej hodiny ráno miestneho času predával po 71,53 dolára. To bolo o 34 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes posilnila o 35 centov na 76,25 dolára za barel.