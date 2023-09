Ceny ropy v pondelok ráno rástli. Pokračujúce obavy z nedostatku komodity na trhu prevážili nad možnosťou ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb centrálnych bánk, čo by mohlo znížiť dopyt.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7:20 SELČ 93,83 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 56 centov (0,60 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 90,47 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov alebo 0,49 percenta.

Minulý týždeň uzavreli oba kontrakty v strate, prvej po troch týždňoch rastu, za ktoré si pripísali viac ako desať percent. Nahor ich v tom čase ťahali obavy z nedostatku ropy na trhu po tom, ako Rusko a Saudská Arábia oznámili, že dobrovoľné obmedzenia produkcie a exportu predlžujú do konca roka. Obavy z výpadku dodávok sa prehĺbili po tom, ako Rusko minulý týždeň oznámilo časovo neobmedzený zákaz vývozu benzínu a nafty do väčšiny krajín.